HQ Le ultime notizie sull'Ucraina . Ora sappiamo che un ex politico ucraino è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mercoledì mattina fuori dalla scuola americana nell'esclusivo quartiere Pozuelo di Madrid, secondo fonti investigative locali. Le autorità hanno ricevuto una chiamata di emergenza alle 9:15 e i primi rapporti suggeriscono che la vittima fosse Andriy Portnov, un ex assistente del presidente ucraino Viktor Yanukovich. I media spagnoli hanno indicato che stava portando i suoi figli a scuola quando si è verificato l'attacco. Andriy Portnov durante la conferenza stampa nell'amministrazione del presidente dell'Ucraina, Kiev, 31 ottobre 2013 // Shutterstock