Ex primo ministro malese condannato per abuso di potere nel caso 1MDB

L'ex primo ministro malese Najib Razak è stato giudicato colpevole di abuso di potere in un importante processo legato allo scandalo di corruzione multimiliardario 1MDB. Najib, che è in prigione dal 2022, nega ogni illecito.

I pubblici ministeri hanno accusato Najib di aver ricevuto circa 2,2 miliardi di ringgit (544 milioni di dollari) in fondi illegali dal fondo statale di investimento, che ha co-fondato nel 2009. Gli investigatori affermano che almeno 4,5 miliardi di dollari sono stati rubati da 1MDB, con più di 1 miliardo di dollari presumibilmente destinati a conti legati a Najib.

Najib, 72 anni, sta già scontando una pena detentiva dopo che la massima corte malese ha confermato una condanna separata per corruzione. Ha dichiarato di essere stato ingannato dai funzionari del fondo e dal finanziere fuggitivo Jho Low, ricercato dalle autorità statunitensi.

Cos'è il caso 1MDB?

1Malaysia Development Berhad (1MDB) è stato un fondo statale di investimento istituito nel 2009 per promuovere lo sviluppo economico in Malesia. Invece, gli investigatori scoprirono in seguito che era stato utilizzato in una delle più grandi frodi finanziarie al mondo. Le autorità malesi e statunitensi affermano che almeno 4,5 miliardi di dollari sono stati sottratti attraverso una complessa rete di società di comodo e conti bancari all'estero. Si dice che il denaro sia stato utilizzato per finanziare immobili di lusso, opere d'arte, yacht e persino film di Hollywood. Lo scandalo ha fatto cadere il governo di Najib nel 2018 e ha dato inizio a indagini in diversi paesi.