Ex regista Rockstar chiama Grand Theft Auto VI trapelando un "niente di hamburger"

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Mentre internet è stato bruciato da Grand Theft Auto VI fughe di gameplay nell'ultima settimana, un veterano sviluppatore Rockstar non pensa che dovremmo tutti trattare questo come la fine dei tempi. L'ex direttore tecnico di Grand Theft Auto IV, Obbe Vermeij, ritiene che le fughe di notizie siano un "niente da niente", principalmente perché la maggior parte delle persone che prenderanno in mano il gioco non sta nemmeno cercando le fughe di notizie.

"Calmatevi tutti. Le fughe di notizie non sono un bel po' di nulla. Come strategia di marketing, R* cerca di tenere il gioco nascosto più a lungo rispetto ad altri publisher. Tutto quello che è successo è che alcune immagini sono sfuggite. Leggermente avanti rispetto alla cosa di Netflix," ha twittato Vermeij. Aggiunge che le squadre dietro il gioco probabilmente saranno infastidite, ma dato che era presente durante la famigerata controversia su Hot Coffee, sa che la direzione è molto più influenzata rispetto allo staff di sviluppo.

Vermeij ritiene anche che le perdite attuali siano molto meno impattanti rispetto al caffè caldo. Certo, ammette di non averli visti personalmente, quindi non sembra che stia tenendo il passo con le ultime novità. Al momento, le fughe di notizie su GTA VI vengono definite un incubo per Rockstar, dato che sembra che il leaker abbia una versione completa del gioco, permettendogli di mostrare ciò che vuole. Take-Two e Rockstar stanno dando la caccia al leaker, chiedendo a Microsoft e Discord qualsiasi aiuto possano offrire, eppure, al momento della stesura, l'hacker è ancora latitante.