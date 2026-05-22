Ex scrittore Destiny 2: "It si scopre che il vero assassino Destiny era [ex-CEO] Pete Parsons"

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È arrivato dal nulla e ancora i fan sentono l'impatto, ma Bungie ha ufficialmente condiviso la notizia che Destiny 2 sta per scadere. L'aggiornamento finale del progetto arriverà tra un paio di settimane, il 9 giugno, e sebbene i server rimarranno attivi, lo sviluppo del gioco si sta di fatto fermando.

Anche se si può pensare che sia una preparazione per il futuro di Destiny, forse per creare spazio e spazio per Destiny 3, un rapporto recente afferma che nessun gioco del genere è in sviluppo attivo, che Bungie sta ancora proponendo nuove esperienze di Destiny e che una lunga serie di licenziamenti è prevista per impattare il personale che ha lavorato su Destiny 2 di recente.

I fan sono delusi e persino furiosi, e tutta questa situazione ha persino visto un ex scrittore di Bungie apparire sui social media per condividere un commento piuttosto sorprendente. In un post di Bluesky, Robert Brookes, licenziato da Bungie quasi due anni fa, ha semplicemente dichiarato: "a quanto pare il vero assassino del destino era Pete Parsons".

Questo si riferisce all'ex capo di Bungie che ha ricevuto molte critiche per il suo periodo alla guida. Parsons ha guidato Bungie a iniziare a avviare e lavorare su una serie di nuovi progetti, incluso il rilascio finale di Marathon, con la grande ambizione di trasformare Bungie in uno studio multi-franchise, un compito che molti sviluppatori live-service faticano davvero, davvero a raggiungere.

La storia più grande e controversa associata a Parsons riguarda la spesa di un sacco di soldi per auto d'epoca mentre il suo staff veniva licenziato, tutto dopo che Bungie affrontava accuse di favorire un ambiente lavorativo sessista e tossico, prima che lui lasciasse l'azienda dopo l'acquisizione di Sony - un accordo che finora non è stato davvero vantaggioso per nessuna delle due parti...

Qual è la tua posizione su Bungie e la saga Destiny, e dove attribuisci l'inizio del collasso?