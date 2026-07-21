Ex scrittore di Valve critica il boicottaggio di PlayStation per il dramma su disco

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Da quando Sony ha annunciato che avrebbe cessato la produzione di dischi fisici per i giochi PlayStation a partire dal 2028, fan e giocatori di tutto il mondo hanno protestato contro la decisione, desiderosi di preservare il futuro dei supporti fisici. Chet Faliszek, sceneggiatore di Left 4 Dead, non ne vuole sapere nulla e vuole far sapere ai consumatori che hanno dimostrato a Sony di essere interessati a un futuro esclusivamente digitale.

"Tu, il consumatore, hai fatto una scelta, e la tua scelta è per il digitale. Continuo a vedere questo, tipo, 'Oh, dovrebbero fare le memory card. Dovrebbero farlo...' Proprio oggi, i giochi di cui parliamo sono disponibili al dettaglio oggi. I giochi usati sono disponibili oggi al dettaglio, e non si va al retail a comprarli," ha detto Faliszek in un video su YouTube (grazie, GamesRadar).

Faliszek menziona le piattaforme esclusivamente digitali come Steam, mobile, persino Game Pass, che continuano a dominare le conversazioni sulle vendite di giochi oggi. "Tu, come consumatore, hai costretto le grandi aziende, e hai detto loro 'Basta con il commercio al dettaglio'", ha detto. Faliszek ha aggiunto che le persone avrebbero potuto smettere di comprare giochi digitali molto tempo fa, ma non l'hanno fatto perché è più facile acquistare giochi in questo modo.