Ex senatore francese condannato per aver drogato un deputato in un caso di aggressione sessuale

HQ

Un tribunale francese ha dichiarato l'ex senatore Joël Guerriau colpevole di aver drogato un collega legislatore con l'intento di aggredirla sessualmente, infliggendo una condanna a quattro anni di detenzione, con 18 mesi da scontare in custodia.

La vittima, la deputata dell'Assemblea Nazionale Sandrine Josso, ha detto che la sentenza è stata un "enorme sollievo" dopo oltre due anni segnati da traumi e recupero. Ha detto al tribunale di essersi ammalata gravemente dopo aver bevuto champagne nell'appartamento di Guerriau a Parigi nel novembre 2023, scoprendo poi tramite test tossicologici di essere stata somministrata una dose elevata di MDMA.

Guerriau, che si è dimesso dal Senato ed è stato espulso dal suo partito dopo l'incidente, ha dichiarato che avrebbe fatto appello contro la decisione. I pubblici ministeri avevano anche cercato di escludergli le cariche pubbliche e di inserirlo nel registro dei reati sessuali, sottolineando che, in quanto legislatore, aveva il dovere di dare l'esempio.