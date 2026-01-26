Ex senatore francese processato per presunta droga di deputato

HQ

Un ex senatore francese, Joël Guerriau, è stato processato a Parigi accusato di aver drogato MDMA nella bevanda di un collega politico in un presunto caso di aggressione sessuale che ha scosso la politica francese.

Guerriau, 68 anni, centrista che rappresenta la Loira Atlantica, avrebbe servito un bicchiere di champagne drogato a Sandrine Josso, 50 anni, deputata centrista, nel novembre 2023. Josso ha riferito palpitazioni, nausea e difficoltà a stare in piedi, ma è riuscito a fuggire dal suo appartamento e a chiedere aiuto a colleghi e paramedici.

Joël Guerriau // Shutterstock

Guerriau, che si è dimesso dal Senato lo scorso ottobre, è accusata di somministrare una sostanza per commettere aggressione sessuale e possesso di droga. Nega qualsiasi intenzione di aggressione, con il suo avvocato che sostiene che il drink sia stato servito accidentalmente.

Josso, una delle principali sostenitrici contro i crimini sessuali facilitati da droghe, ha descritto l'episodio come un tradimento scioccante da parte di qualcuno che considerava un amico. Usò il suo istinto di sopravvivenza e un'app per il taxi per fuggire, presentando poi una denuncia alla polizia con l'aiuto dei leader parlamentari.

Se condannato, Guerriau potrebbe rischiare fino a cinque anni per aggressione facilitata da droga e dieci anni per possesso di droga. Il processo esaminerà anche la sua attività su internet nei giorni precedenti il presunto incidente...