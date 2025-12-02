Ex stella della Premier League e dell'Inghilterra "dagli anni 2010" arrestato all'aeroporto per accuse di stupro

HQ

Il tabloid britannico The Sun ha pubblicato che un ex calciatore inglese e di Premier League è stato arrestato con l'accusa di tentato stupro, anche se non possono rivelare legalmente il nome. Il primo è stato "discretamente preso da parte dalla Border Force" in un punto di controllo passaporti all'aeroporto di Stansted a Londra ed è stato rilasciato su cauzione fino a febbraio 2026 in attesa di ulteriori indagini.

Secondo pochissime informazioni, era ricercato per un'accusa di tentato stupro da parte del suo ex partner, qualcosa che sarebbe accaduto anni fa.

Non ci sono informazioni sull'identità dell'ex calciatore, che "è stato molto visibile in pubblico di recente", secondo una fonte. Hanno solo detto che "ha giocato per l'Inghilterra negli anni 2010", il che ha alimentato speculazioni sui social media, ma finora il suo nome non è stato rivelato.