Ex-sviluppatori di Atlus presenteranno un nuovo "RPG scolastico" entro la fine del mese

Ci aspettiamo che sia un anno molto importante per la serie Persona, mentre lo sviluppatore Atlus si prepara a celebrare il 30° anniversario dell'amata saga JRPG. Ma chiaramente i fan di Persona dovrebbero prepararsi a ancora di più su questo fronte, dato che è stato rivelato che il prossimo progetto di Compile Heart - uno studio composto da diversi ex sviluppatori di Atlus, incluso il cofondatore e co-creatore della serie KoujiPersona Okada - sarà presentato al mondo entro un paio di settimane.

Questo è stato confermato dal lancio di un nuovo sito web dedicato a questo prossimo gioco. Non abbiamo ancora molte informazioni ufficiali, ma il team di Gematsu ha tradotto gran parte del sito giapponese, il che significa che abbiamo qualche curiosità interessante da condividere.

Per prima cosa, questo prossimo progetto è descritto come un "RPG scolastico", suggerendo che avrà un tocco simile a quello di Persona. Oltre a questo, si dice che Okada abbia anticipato il progetto come un "messaggio finale per la prossima generazione." Il sito conferma anche chi sta lavorando al gioco, con Okada assegnato come produttore del progetto, mentre Persona il veterano Tadashi Satomi si occupa dei compiti degli scenari, Megami Tensei il veterano Tsukasa Masuko è il compositore sonoro, e infine Ilya Kuvshinov si occupa del design dei personaggi.

La presentazione ufficiale di questo progetto è prevista per il 29 gennaio, cioè esattamente tra due settimane.