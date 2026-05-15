Ex-Ubisoft e dirigente di EA parla del ruolo dell'IA nei videogiochi: "La governance, la strategia manca"

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Man mano che l'intelligenza artificiale continua ad assumere un ruolo sempre più grande in tutto il mondo, le persone coinvolte nel settore dei videogiochi si trovano sempre più ad affrontare la sfida di adattarsi alla tecnologia. Alcune aziende, come Krafton, sono più disposte a sperimentare con l'IA, mentre molte altre intendono utilizzare la tecnologia più come uno strumento produttivo e non come qualcosa che definirà il prodotto finale che consegnano ai consumatori.

Con questo discorso e gli approcci così diversi all'utilizzo dell'IA nel mondo del gaming, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di interrogare una persona esperta sull'argomento che ha lavorato sia per Ubisoft che per EA. Durante il nostro periodo al Madeira Games Summit, abbiamo incontrato Erinrose Sullivan, che attualmente è responsabile marketing di Level Up Gaming, e naturalmente abbiamo affrontato la situazione dell'IA dopo che Sullivan è apparsa a un panel che parlava del ruolo dell'IA nei giochi, a cui ci ha spiegato quanto segue.

"Quindi, una delle prime cose che è emersa dal lavoro è che tutti abbiamo domande, vogliamo sapere cosa stanno facendo gli altri, e cosa condividono, quindi si trattava davvero di condividere. Direi che alcune delle cose chiave riguardano la governance e le politiche. Ci sono molte sperimentazioni, e qualche pilotaggio sia dal lato editoriale che dallo sviluppo, ma spesso manca la governance, la strategia, ed è davvero un punto critico poter avere politiche e guardrail man mano che si implementa lentamente tutto questo in un'organizzazione, e che HR e team siano coinvolti in questo, e trasparenza e chiarezza di processo, perché ci sono molte attriti e preoccupazioni per i dipendenti su questo fronte con l'IA."

Sullivan ha poi parlato di come la crescente ascesa dell'IA influenzi anche il lato editoriale dei videogiochi e di come le aziende debbano essere caute nell'utilizzare questa tecnologia come strumento di marketing.

"Probabilmente la prima vera opportunità da un impatto commerciale è l'IA dal lato editoriale, e penso che forse non abbiamo così tante competenze tecniche da integrare e implementare in modo più efficace per noi, quindi è davvero un'opportunità, soprattutto dal lato editoriale. C'è sempre questa preoccupazione per l'implementazione, il flusso di lavoro e la pipeline sia dal lato creativo che dello sviluppo, ma penso che il primo impatto commerciale possa davvero provenire dalla pubblicazione, quindi si tratta davvero di sviluppare più competenze tecniche per poter implementare questo."

Puoi vedere l'intervista completa con Sullivan qui sotto, dove parliamo anche di EA e Ubisoft e di come le due aziende si confrontano in base alla sua esperienza lavorando con entrambi i giganti del videogioco.