Se mi conosci, sai che amo i film horror, e in parte anche i giochi horror. Attraverso questo doppio amore per il genere oltre il divario interattivo, ho provato The Exit 8 già agli inizi, soprattutto perché questa specifica ambientazione faceva appello alla parte del mio cervello che ascoltava il P.T. di Kojima più e più volte e piangeva la perdita del gioco che avrebbe potuto essere.

Se non conosci Il Exit 8, la premessa è semplice: una persona prende la metropolitana, come un giorno qualunque, ma invece del percorso tradizionale verso la fine verso la scala, esso... gira intorno. All'improvviso, sei intrappolato, intrappolato in un nodo circolare, e non solo; In un certo senso, non sei solo in questi muri sotterranei bianchi altrimenti clinici.

Qui troviamo il nostro protagonista, "L'Uomo Perduto", che cerca freneticamente di mantenere la calma mentre questa esperienza chiaramente paranormale si svolge, ma allo stesso tempo, proprio come un giocatore nella versione interattiva, si tratta di rimanere calmi, pragmatici e coerenti con il compito da svolgere, che viene rappresentato così direttamente all'ingresso di ogni loop. Si tratta di individuare irregolarità e, se ne trovi una, di tornare indietro. Se no, prosegui dritto.

È un gioco da ragazzi, se riesci a riconoscerli, e il film presenta questa dualità tra svolgere questo compito in modo relativamente clinico, in linea con il nostro protagonista sempre più stressato, mentre allo stesso tempo ci si chiede e si spaventa che sia persino... beh, sta succedendo.

Il regista e sceneggiatore Genki Kawamura ha chiaramente voluto lasciare che gli obiettivi interattivi e strutturali del gioco fossero il nervo narrativo del film, e invece di dare un po' di contesto a questa premessa enigmatica ma coinvolgente, si concentra interamente sull'unica premessa diretta del gioco, ovvero, "individuare irregolarità, e se trovi"... sai cosa intendo.

È un po' un'arma a doppio taglio, perché anche se The Exit 8 non è particolarmente spaventoso (nemmeno il gioco), si ha la sensazione che avrebbe potuto essere più efficace se avesse osato rischiare qualche po' con il materiale originale. Forse un po' d'ombra qui, un paio di occhi fissi là, un po' più di suspense che cresce tra queste sistematiche visite del corridoio della metropolitana clinicamente bianco.

Ma allo stesso tempo, bisogna riconoscere a Kawamura la fedeltà e la fiducia cieca che la premessa innovativa, il profilo estetico e il linguaggio di design della singola location siano sufficienti da soli, e questo è davvero vero. Il film è ben recitato, solidamente costruito e coreografato e, come probabilmente percepiscete, non c'è nemmeno un grammo in più da tagliare. Questo è cinema minimalista, anche se a tratti può risultare un po' noioso.

Tuttavia, The Exit 8 segue la scia di numerose altre forti trasposizioni cinematografiche di giochi che non solo rispettano il materiale originale, ma si fidano direttamente che solo essa possa conquistare lo spettatore. È davvero interessante, anche se mi sarebbe piaciuto che fosse un po' più di questo.