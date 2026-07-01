Exodus abbandona un creatore di personaggi normale per dare a Jun "un aspetto più consolidato"

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Sono passate alcune settimane da quando Archetype Entertainment ci ha dato uno sguardo approfondito sul gameplay di Exodus ', e sebbene finora siamo piuttosto impressionati da quello che sembra essere un Mass Effect che ci riempirà la pancia prima che BioWare ci riporti finalmente al suo ambientazione fantascientifica, ci sono alcune domande tra i fan. In particolare, dal gameplay esteso sono emerse molte domande sulla creazione e personalizzazione dei personaggi.

In Exodus, puoi giocare sia come una versione maschile che femminile del protagonista Jun, un po' come il Comandante Shepard di Mass Effect. A differenza di ME, però, non riuscirai a far apparire il tuo Jun completamente diverso. Come ha spiegato Archetype in un recente post su Discord, lo studio vuole essere "trasparente e trasparente" con i giocatori sul fatto che il gioco non offrirà strumenti tradizionali di personalizzazione dei personaggi.

"È stato un lungo percorso e, lungo il percorso, abbiamo preso una decisione creativa per costruire un carattere più definito. Il nostro set di funzionalità di personalizzazione è focalizzato su opzioni curate piuttosto che su un creatore di personaggi completo basato su slider. Questo significa che Jun avrà un look più consolidato, con opzioni che includono acconciature, barba, colore dei capelli, colore degli occhi, trucco e tatuaggi," si legge nel post.

C'è la promessa che le opzioni di personalizzazione presenti saranno mostrate nei prossimi mesi, ma non potremo esagerare completamente con il nostro look per Jun. Considerando quanto performance capture c'è in Exodus, è comprensibile, e almeno potremo comunque personalizzare alcuni aspetti del personaggio. Ma, se non ti piace l'espressione di Jun in faccia in questo momento, è meglio abituarti prima che Exodus esca all'inizio del prossimo anno.