Exodus Anteprima del gameplay: Riportare i RPG di fantascienza al centro emotivo

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Far sì che le persone si interessino al tuo mondo, ai tuoi personaggi, alle scelte che faranno per influenzare entrambi, è un compito complicato. Solo i migliori possono farti mettere in pausa il gioco, posare il controller e stringere le mani al viso mentre sei costretto a fare quella che sembra una scelta impossibile. Per fortuna per Exodus, quindi, chi lavora al gioco ha decenni di esperienza nel creare decisioni simili, in alcuni dei migliori RPG che abbiamo visto. L'ambizione con il gioco è semplice, almeno da quello che abbiamo sentito in una presentazione guidata dal direttore del gioco Chris King. Serve a riportarci a un'epoca in cui l'impatto emotivo era al centro di ogni aspetto di un RPG. Dico semplice perché si può riassumere in una frase, ma questo obiettivo sarà difficile da raggiungere, proprio come in passato.

La decisione è ancora aperta se Exodus raggiunga i suoi obiettivi, dato che non lo sapremo con certezza fino al prossimo anno, quando uscirà il gioco, e di certo non siamo riusciti a capirlo con una demo di gameplay di 20 minuti narrata da King. La demo era poco pratica, quindi qualsiasi pensiero sulla sensazione del gameplay, o su quanto sia soddisfacente sulle levette, dovrà aspettare un altro giorno. Questa era più una presentazione dettagliata al gioco, mentre in passato la maggior parte dei teaser di Exodus si è concentrata esclusivamente sul lore del mondo che abiteremo.

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Come forse già saprai, in Exodus giochiamo come Jun Aslan, un personaggio che può essere maschile o femminile a seconda delle tue preferenze. Abbiamo visto a malapena qualcosa della Jun femminile nel materiale ufficiale, il che è interessante, per usare un eufemismo. Non si sa quanto si possa personalizzare il personaggio giocante, se sia come il Comandante Shepard sotto questo aspetto o meno. Come figlio/figlia di un famoso esploratore, Jun ha la responsabilità sulle spalle fin dalla nascita, e quel peso diventa ancora più pesante quando viene incaricato di portare una squadra improvvisa attraverso la galassia per salvare il loro pianeta natale Lidon da una decomposizione che potrebbe consumare la tecnologia che rende il pianeta abitabile. Poste in gioco chiare, che ci danno un punto di riferimento nella trama, qualcosa a cui possiamo sempre pensare quando prendiamo decisioni.

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Le decisioni si assumono in tutte le forme e dimensioni in Exodus. In gran parte, sembrano essere modellate attorno alla versione di questo gioco del sistema Paragon/Renegade o Lato Chiaro/Lato Oscuro. Giocherai o come un paladino buono e benefattore, o come un Immortale da malincantata. Questi termini lasciano un po' più margine di interpretazione rispetto ai sistemi menzionati, e speriamo che non si riducano solo a decisioni tra bene e male. Ci sono anche decisioni che influenzeranno i tuoi rapporti con i tuoi compagni, come abbiamo visto apparire un sistema di approvazione nell'angolo in alto a sinistra dello schermo dopo che Jun ha deciso di non far saltare in aria un gruppo di potenzialmente malvagi scienziati fuori da una camera d'aria. È simile a ciò che vedi quando un personaggio approva o non approva una scelta che fai in Baldur's Gate III, per esempio. Ancora una volta, è difficile dire a prima vista quanto siano complessi questi sistemi, ma ci sono, aggiungendo un ulteriore livello di immersione e attaccamento emotivo ai compagni di squadra che conoscerai e forse incontrerai durante il gioco. Vale però la pena notare che non puoi corteggiare il compagno polpo senziente Salt. Perché mai preoccuparsi?

Proprio come in Mass Effect, ci avvicineremo ai nostri compagni indipendentemente dal fatto che ci coinvolgiamo romanticamente con loro o meno durante le nostre run in Exodus. I compagni sono vari ed è un dettaglio unico che non siano tutti disponibili ad aiutarti in combattimento solo perché si uniscono alla storia del gioco. Il tuo compagno lupo risvegliato Houston e il personaggio di Matthew McConaughey, C.C. Orlev, per esempio, non sembrano disposti a offrire altro che parole di saggezza e qualche miglioramento qua e là. Quello che posso dire dei compagni umani, almeno, è che molti di loro camminano sul filo dell'avere quella sensazione di valle inquietante, eccessivamente realistica, che si ottiene oggi con i giochi AAA che vogliono far apparire i loro umani più umani che mai. Ci sono delle immagini davvero impressionanti in Exodus, soprattutto per quanto riguarda la modellazione. Le animazioni sulle bocche per i dialoghi sono molto forti, ma temo che alcuni design possano saltare verso l'inquietante nella ricerca del realismo.

Dal punto di vista del gameplay, era un po' difficile identificare il ciclo centrale di Exodus. Non è stato chiarito durante la demo quanto tempo avremmo passato a bordo della nostra nave, nel mondo hub di Persepolis (molto la Cittadella di questo gioco), e quanto spesso avremmo combattuto i nemici. Tuttavia, abbiamo avuto un'occhiata a tutte queste cose singolarmente, e il combattimento in particolare sembra un miglioramento chiave rispetto ai precedenti RPG di fantascienza. C'è un grande e gradito focus sullo stealth, che ci permette di fare più che passare da fucili a pompa, fucili e pistole mentre falciamo diversi alieni. Spero in una build corpo a corpo completa al lancio, dato che Archetype ha detto che ci sono moltissime opzioni di build tramite gli alberi delle abilità. I compagni si fanno notare in combattimento, e possiamo dare loro ordini di usare abilità specifiche sui nemici. Questo potrebbe stordirli per un breve periodo, infliggere grandi danni da splash o dare qualche altro beneficio in combattimento. Potrebbe essere visto solo come una parte secondaria di un RPG come questo, ma il combattimento di Exodus sembra abbastanza divertente e appariscente da mantenere l'interesse tra le scene cinematografiche.

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Le mappe non sono composte solo da corridoi che portano a diversi segmenti di sparatoria, dato che possiamo usare i nostri poteri speciali dei Viaggiatori per costruire ponti e creare scatole su cui arrampicarci, e più avanti nella storia miglioreremo un guanto che ci dà accesso a ancora più opzioni di attraversamento. Speriamo che questo significhi non solo che avremo molti segreti da scoprire sui pianeti, ma che avremo anche un motivo per rivisitare i luoghi una volta terminati con loro nella campagna principale.

Gran parte di Exodus sembra un Mass Effect potenziato, con la maggior parte degli alieni amichevoli sostituiti da animali risvegliati. Mi ha fatto venire voglia di rileggere la trilogia originale, solo guardandola, ma se c'è una cosa che la separa davvero dalla sua ispirazione, è la meccanica della dilatazione del tempo. Questo non è un fattore costante e dinamico nel gameplay, ma nei momenti chiave della storia saremo costretti a scegliere quanto tempo perdere e con chi passarlo. Come mostra la versione del lontano futuro di Exodus, il tempo funziona diversamente in diverse aree dello spazio, poche ore trascorse su un pianeta potrebbero significare anni o addirittura decenni altrove. Potrebbe deludere qualcuno sentire che Exodus non sta scegliendo che questo sia una causa costante di preoccupazione, ma la scelta che la dilatazione del tempo sia incentrata su pochi momenti fondamentali sembra avere un impatto molto più grande quando apparirà, e che può avere conseguenze reali per te, i tuoi compagni, e il mondo.

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Più vedo Exodus, più sono entusiasta delle sue ambizioni elevate, ma temo anche se possa essere all'altezza. Non basta che Exodus sia semplicemente un ritorno del RPG fantascientifico alla Mass Effect, visto che ora ci sono altri concorrenti che si dirigono verso quel settore. Non basta avere un buon combattimento se la storia è deludente, come ha dimostrato Dragon Age: The Veilguard. Chris King ha detto che Exodus è il progetto che aspetta da più di un decennio di realizzare, e sicuramente sembra che abbia quel peso sulle spalle. Non dovrebbe dipendere da un solo gioco sostenere il futuro di un genere, ma con Exodus sembra che possa benissimo essere così.