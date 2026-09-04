Exodus Anteprima Gamescom: finalmente mettere le mani sul Sci-Fi RPG di Archetype Entertainment

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Seguo Exodus da un po' di tempo ormai. Da fan di lunga data di Mass Effect, sto seguendo tutti i giochi che vogliono riaccendere il sentimento di quella vecchia fiamma. Un focus sulla narrazione basata sui compagni, una narrazione che possiamo plasmare e ambientazioni ricche e dettagliate da esplorare. Exodus aveva chiaramente molto di questo grazie ai trailer e alle presentazioni non pratiche che abbiamo già visto, ma a Gamescom le rotelle sono state tolte e abbiamo avuto la nostra prima esperienza pratica con il gioco.

Siamo stati catapultati a capofitto in una missione che ruotava attorno alla massiccia piattaforma difensiva di Khonsu. Un tempo abitata da difese automatiche dormienti e da gigantesche rane risvegliate, ora è stata superata dai mercenari e stiamo partendo per cercare di abbattere il loro leader. Ci hanno detto gli sviluppatori dopo che è stata un'ottima introduzione a molti sistemi Exodus ', poiché combina molto gameplay d'azione con modi interessanti per mostrare il tipo di persona che vorresti che sia il protagonista Jun Aslan.

Anche se so che la narrazione basata sulle scelte sarà una parte fondamentale di Exodus, e sono stato contento di vedere quante decisioni ho dovuto prendere in una demo breve di un'ora, è possibile farsi un'idea di come può svilupparsi una storia attraverso un lungo trailer o una presentazione. Non è così per il gameplay a portata di mano. Come si svolgeranno gli sparatori, i combattimenti e gli spostamenti di Exodus sarà determinante per decidere se è un gioco da comprare e giocare da solo, o uno per cui puoi semplicemente mettere in una compilation di cutscene. Avevo dei dubbi dai trailer, ma dopo aver giocato, posso dire che il gameplay momento per momento è quasi sorprendentemente buono. Il gunplay è veloce e divertente, con le diverse modalità del tuo Recycler abbastanza varie da permetterti di provare una varietà di approcci per un incontro. Le tue abilità e i tuoi gadget sono super divertenti da usare, così come le abilità dei tuoi compagni. Facile da imparare, molto divertente da giocare, il sistema di combattimento non mi è sembrato il più profondo che abbia giocato alla Gamescom, ma rimane uno dei più memorabili.

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Tra un colpo e l'altro a robot e mercenari con le mie armi futuristiche, ho potuto dare un'occhiata all'albero delle abilità del gioco. Mi ha subito ricordato i percorsi di abilità ramificati in Skyrim, e da quanto ho raccolto nell'intervista con gli sviluppatori Exodus, il gioco è pensato non solo come una lettera d'amore a Mass Effect, ma a tutti gli RPG che abbiamo adorato negli ultimi anni e decenni. Puoi mettere le abilità in uno dei tre alberi, mescolandole e abbinandole per rendere la tua versione di Jun completamente unica. Molte abilità erano già state selezionate per la build demo, ma ho dato un'occhiata a tutti gli alberi quando ne ho avuto l'occasione e sono stato contento di vedere che non si tratta solo di opzioni per dare al tuo personaggio bonus insignificanti a certi tipi di armi o abilità. Invece, ottieni abilità che possono modificare correttamente il tuo stile di gioco, dando peso alle tue scelte oltre le chiare decisioni narrative.

Anche l'attraversamento di Exodus si è rivelato divertente quanto sembra nei trailer. Trovare aree nascoste su una mappa ed esplorarle era un modo brillante per aggiungere strati extra a una missione, facendoti sentire di non essere semplicemente su una strada da un grande momento della storia all'altro. Forse mi sarebbe voluto vedere qualche enigma o sfida nell'ambiente che richiedesse più di un secondo per essere risolti, ma sicuramente arriveranno più avanti. Questo è stato un assaggio più snello dell'esperienza complessiva, e probabilmente non sarebbe stato il miglior risultato se i giocatori fossero rimasti bloccati in un puzzle per 30 minuti della loro ora di lavoro. Non era nemmeno troppo evidente che l'ambiente non ti metteva alla prova, soprattutto grazie alla bellezza del level design e dell'arte ambientale. L'ambiente di Khonsu era spesso mozzafiato, e ho dovuto sottopormi a una panoramica in stile demo E3 più di una volta, specialmente quando ci siamo avventurati negli angoli oscuri dello spazio.

Non doveva davvero conquistarmi, ma Exodus sicuramente impressionato da molti degli elementi su cui ero forse un po' più scettico prima di provare il gioco con la mano. Considerando che l'attenzione è sulla narrazione ramificata e sul mondo fantascientifico, il gunplay e gli spostamenti non dovevano essere così divertenti, eppure ho trovato entrambi estremamente soddisfacenti con il breve tempo trascorso in Exodus. Eppure, c'è ancora qualcosa che mi trattiene dal buttarmi completamente sull'hype, ed è il nostro personaggio principale. Jun Aslan... Non sono ancora sicuro che mi piaccia. Il limite nella creazione del personaggio non aiuta, ma nel complesso (almeno per quanto riguarda la versione maschile), temo che non si distingua come Shepard. I suoi dialoghi sono un po' monotoni e, nonostante ci siano diversi modi di interpretare il suo personaggio, non sono sicuro che ci sia abbastanza autonomia narrativa per puntare davvero sull'essere il più grande cattivo o buono della galassia. Di nuovo, non ho passato molto tempo con il gioco, ma temo per il tipo che seguirò per tutto il tempo.

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A parte qualche scrupoli sul protagonista, sono molto più entusiasta di Exodus dopo averci giocato che avanti ai miei tempi sul campo. Il tiro è appariscente e divertente, lo spostamento è reso incredibilmente immersivo da una grafica impeccabile, e l'universo unico creato da Archetype appare più invitante che mai. Se il resto del gioco sarà divertente quanto questa demo di Khonsu, allora ci aspetta una sorpresa il prossimo aprile.