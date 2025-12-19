Exodus cofondatore dello studio si dimette durante la riorganizzazione della leadership di Hasbro

HQ

È un momento entusiasmante per essere fan di Dungeons & Dragons. Baldur's Gate III ha dato all'IP abbastanza fiducia per andare verso le stelle. Abbiamo Warlock in arrivo nel 2027 e un progetto non annunciato di Giant Skull di Stig Asmussen ambientato nel mondo fantasy. Ma, venendo da Wizards of the Coast e Hasbro, è una proprietà intellettuale piuttosto scollegata in Exodus.

Cosa c'entrano questi due l'uno con l'altra, oltre al fatto che Wizards of the Coast sta aiutando a pubblicare Exodus ? Beh, in quella che sembra essere una sorta di rilancio di leadership casuale riportato da Bloomberg, Wizards sta assumendo un nuovo responsabile di Digital Ventures, e un cofondatore dello sviluppatore Exodus Archetype Entertainment si dimette.

Paul Della Bitta, veterano di Blizzard e cofondatore di Dreamhaven, sta assumendo Digital Ventures presso Wizards of the Coast, lavorando sotto la guida del presidente John Hight, anch'egli veterano di Blizzard. Digital Ventures è la divisione più strettamente associata ai prodotti videoludici realizzati dal produttore di Dungeons & Dragons.

James Ohlen, cofondatore di Archetype, si sta facendo da parte poiché si ritiene che il suo lavoro sia stato completato, e sta passando il suo ruolo di leadership al resto del team. Ohlen sta anche spostando l'attenzione altrove a Wizards of the Coast, principalmente nei giochi di ruolo da tavolo, ovvero D&D.