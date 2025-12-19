Exodus cofondatore dello studio si dimette durante la riorganizzazione della leadership di Hasbro
La partenza di James Ohlen coincide con l'acquisizione di un nuovo ruolo di leader di Digital Ventures da parte di Wizards of the Coast.
È un momento entusiasmante per essere fan di Dungeons & Dragons. Baldur's Gate III ha dato all'IP abbastanza fiducia per andare verso le stelle. Abbiamo Warlock in arrivo nel 2027 e un progetto non annunciato di Giant Skull di Stig Asmussen ambientato nel mondo fantasy. Ma, venendo da Wizards of the Coast e Hasbro, è una proprietà intellettuale piuttosto scollegata in Exodus.
Cosa c'entrano questi due l'uno con l'altra, oltre al fatto che Wizards of the Coast sta aiutando a pubblicare Exodus ? Beh, in quella che sembra essere una sorta di rilancio di leadership casuale riportato da Bloomberg, Wizards sta assumendo un nuovo responsabile di Digital Ventures, e un cofondatore dello sviluppatore Exodus Archetype Entertainment si dimette.
Paul Della Bitta, veterano di Blizzard e cofondatore di Dreamhaven, sta assumendo Digital Ventures presso Wizards of the Coast, lavorando sotto la guida del presidente John Hight, anch'egli veterano di Blizzard. Digital Ventures è la divisione più strettamente associata ai prodotti videoludici realizzati dal produttore di Dungeons & Dragons.
James Ohlen, cofondatore di Archetype, si sta facendo da parte poiché si ritiene che il suo lavoro sia stato completato, e sta passando il suo ruolo di leadership al resto del team. Ohlen sta anche spostando l'attenzione altrove a Wizards of the Coast, principalmente nei giochi di ruolo da tavolo, ovvero D&D.