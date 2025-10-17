Exodus gli sviluppatori parlano delle ispirazioni di Mass Effect, degli stili di gioco e altro ancora nel nuovo video Q&A

HQ

Mentre i fan dei giochi di ruolo d'azione fantascientifici potrebbero essere affamati da un po' di tempo, sembra che potremmo mangiare davvero bene, molto presto. Sia Exodus che The Expanse: Osiris Reborn sembrano soddisfare il prurito di Mass Effect, e un nuovo video di domande e risposte degli sviluppatori del precedente gioco ci ha fornito alcune informazioni necessarie sui dettagli chiave.

Il co-fondatore e direttore generale dello studio Archetype Entertainment Chad Robertson e il direttore del gioco Chris King hanno parlato a lungo delle ispirazioni del gioco, dei sistemi stealth, della varietà dei nemici e altro ancora nel video che puoi guardare qui sotto. Non entreremo in tutti i dettagli, ma come potete aspettarvi gli sviluppatori hanno il cuore sulle maniche quando si tratta di ispirazioni, rivelando Mass Effect come fonte chiave. Ma hanno anche guardato a giochi come Metroid Prime e la serie Horizon per trovare ispirazione per il combattimento, l'esplorazione e i puzzle.

Abbiamo anche ricevuto la conferma che Exodus è ora disponibile per la lista dei desideri e, se vai alla pagina del negozio del gioco, puoi dare un'occhiata a una serie di nuovi screenshot e key art. Altre rivelazioni sono previste per la fine dell'anno e forse potremmo finalmente vedere una data di uscita definitiva collegata a questo entusiasmante gioco di ruolo. I Game Awards potrebbero essere il luogo perfetto per un annuncio del genere.