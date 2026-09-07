Exodus ' Le missioni di dilatazione temporale sono supportate dalla vera scienza

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Exodus non è solo un nome interessante per il RPG fantascientifico di Archetype Entertainment. Il nome è stato preso dalle missioni più importanti a cui verrai mandato, chiamate Esodus. Queste non sono solo missioni chiave per il loro peso narrativo, ma avranno anche importanti implicazioni nella storia perché sono lì che vedremo Exodus ' meccanica di dilatazione temporale entrare in gioco.

Una missione Exodus ti vede lasciare il tuo sistema natale per visitare pianeti lontani e, come ha spiegato il Direttore Narrativo Drew Karpyshyn in un'intervista con Gamereactor a Gamescom, esiste una vera scienza che supporta le manovre temporali che avvengono in queste missioni. "Anche se il viaggio può richiedere anni e anni, perché viaggi molto vicino alla velocità della luce, per te il tempo rallenta. E questo è un fenomeno reale. È una cosa scientifica reale," dice Karpyshyn.

Potrebbero essere passati giorni o settimane per Jun e la sua banda, ma sul tuo mondo natale potrebbero essere passati anni. Gli NPC possono invecchiare e scomparire del tutto, e sentiremo il cambiamento in modo distinto quando torneremo a casa. Di conseguenza, Exodus missioni sono "punti chiave della storia, quindi devi davvero prepararti."

Per Karpyshyn, gran parte del gioco consiste nel prepararci per queste escursioni nello spazio lontano. Dovremo radunare i nostri alleati, le nostre risorse e la nostra dinastia così che, se "le cose andranno fuori controllo", come descrive Karpyshyn, non torneremo in rovina.

La nostra intervista completa per Exodus è qui sotto, e puoi leggere le nostre impressioni pratiche qui.