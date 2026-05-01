Exodus mostra dialoghi ambientali dei compagni in un nuovo gameplay

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Il Exodus di Archetype Entertainment può assomigliare molto a Mass Effect, ma sta facendo provvedimenti per elevare un po' il genere degli space opera RPG. Ad esempio, non ci sarà solo offerto dialoghi tra compagni sulla nostra nave centrale, perché potremo avere anche qualche momento di tranquillità con loro durante le missioni.

In un nuovo clip di gameplay, vediamo il nostro personaggio interagire con Phaedra, una compagna di combattimento cieca, che usa la tecnologia per vedere intorno a lei. Nel clip qui sotto, le opzioni di dialogo si allargano davanti a te man mano che la conversazione procede, permettendoti di percepire più realmente le piccole conversazioni che hai con i compagni come questa.

Questa è solo un'anteprima di altre cose in arrivo, dato che Exodus avrà una presentazione molto più approfondita quest'estate, probabilmente al Summer Game Fest. Manca ancora un po' di tempo prima che il gioco uscirà all'inizio del 2027, ma ogni volta che ne vediamo di più, sembra che i fan di Mass Effect possano presto soddisfare la loro fame di RPG fantascientifici.