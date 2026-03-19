Exodus mostra sparatorie e rampino nel suo primo trailer di gameplay

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Il Exodus di Archetype Entertainment potrebbe essere passato da un'uscita a fine 2026 a una all'inizio del 2027, ma il gioco ha comunque entusiasmato incredibilmente i fan dei RPG fantascientifici. Cercando di soddisfare la voglia di Mass Effect che abbiamo da così tanto tempo, il primo trailer di gameplay del gioco non ha esitato a mostrare una sensazione simile a quella di quei classici giochi BioWare.

È chiaro che Exodus punta a un combattimento più appariscente e incisivo, dato che nel trailer vediamo rapidi cambi di copertura, effetti impressionanti e molta meno staticità rispetto al vecchio combattimento di Mass Effect. Puoi ordinare ai tuoi compagni di sparare su certi nemici, indebolendoli per te, e cambiare più armi al volo.

Considerando che il trailer dura meno di due minuti, non abbiamo avuto uno sguardo molto approfondito del combattimento del gioco. Probabilmente arriverà quest'estate, quando arriverà un trailer di gameplay più approfondito. Il resto del trailer attuale era composto da alcune sezioni di rampa/platforming, che conducevano a un enorme santuario con una fonte di energia pulsante al centro.

Exodus uscirà all'inizio del 2027 su Xbox Series X/S, PS5 e PC.