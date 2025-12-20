Exodus non ha usato l'IA generativa nello sviluppo, conferma il cofondatore di Archetype

HQ

L'uso dell'IA e dell'IA generativa nei giochi sta diventando un argomento sempre più caldo, ma una delle prossime uscite che non prevede di utilizzare questa tecnologia nello sviluppo è Exodus. Nonostante il mondo del gioco sia dotato di tecnologie incredibili, Archetype Entertainment vuole sfruttare i talenti umani per dargli vita.

Almeno, così ha detto il cofondatore Chad Robertson, che ha parlato con Eurogamer dell'uso dell'IA nel gioco. Prima di tutto, ha confermato che le battute vocali di Matthew McConaughey sono state interamente registrate da lui di persona. "Tutto ciò che c'è in Exodus - il 100% di ciò che c'è in Exodus - è una registrazione doppiata su misura solo per noi," ha detto. "Ha un accordo completamente separato di sua progettazione che ha concluso con Elevenlabs, che per caso è uno degli strumenti di generazione vocale AI più importanti usati da altre aziende di videogiochi. Così che le persone potessero sfruttare la sua voce nelle sessioni di doppiaggio non personalizzate in modo diverso."

"Per quanto riguarda il gioco, non abbiamo intenzione di usare l'IA generativa per nessun suo elemento," continuò. "Ma ci riserviamo il diritto di cambiare questo se le cose lo richiedono per ottenere il gioco alla qualità di cui abbiamo bisogno, o ai tempi o al budget di cui abbiamo bisogno. Ma al momento non è questo il nostro piano."

Exodus è attualmente previsto per l'uscita all'inizio del 2027. Per ora, non ci sono piani per Archetype di utilizzare l'IA, ma forse in progetti futuri la tecnologia potrà offrire un po' di supporto, purché non influenzi i creatori.