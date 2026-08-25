Exodus rivela la data di uscita nel 2027 e, cosa più importante, e polpo in una tuta meccanica

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Exodus, lo sparatutto sci-fi incentrato sulla narrazione annunciato ai The Game Awards 2023 da Matthew McConaughey (che doppia il personaggio principale), ha finalmente una data di uscita. Un nuovo trailer mostrato alla Gamescom si è concluso esattamente il 7 aprile 2027, diventando subito uno dei giochi più attesi del prossimo anno, e certamente uno con le storie più originali...

Il nuovo Exodus trailer si concentrava su un nuovo personaggio, Salt,... un polpo che si unisce allo scontro in una tuta meccanica. Il gioco avrà una narrazione forte e meccaniche di gioco originali, principalmente una caratteristica di dilatazione temporale ispirata a Interstellar. La storia è stata scritta dal veterano di BioWare Drew Karpyshin, con cui abbiamo parlato recentemente al Celsius.

Exodus, diretto da Archetype Entertainment, uno studio fondato da altri veterani di BioWare, e pubblicato dagli editori D&D Wizards of the Coast.