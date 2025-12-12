Exodus rivela la finestra di rilascio, ed è un po' più tardi di quanto alcuni sperassero Abbiamo potuto vedere molte immagini entusiasmanti, ma il gioco non sarà nelle nostre mani per più di un anno.

HQ Il prossimo RPG di Archetype Entertainment Exodus sembra offrire esattamente il successo che i fan di Mass Effect desiderano, dopo la recente assenza di avventure di ruolo spaziali. Tuttavia, se speravi di poterlo vedere nei prossimi 12 mesi, potresti essere sfortunato. Il nuovo trailer Exodus presenta la narrazione di Matthew McConaughey, che sarà il mentore del nostro protagonista nel gioco. Abbiamo anche potuto vedere molti alieni, compagni umani, orsi alterati e altro ancora nel gioco. Exodus non raggiungerà la finestra di rilascio del 2026, come pensavamo, ma arriverà all'inizio del 2027. Questo significa che evita quello che sembra già un anno intenso, ma non sarà nelle nostre mani per un altro anno e poco più. HQ