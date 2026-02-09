Exodus ti farà sentire ancora peggio di Mass Effect per non portare con te compagni

HQ

Con lo sviluppatore di Exodus Archetype Entertainment composto da molti veterani di Mass Effect, possiamo essere certi che i compagni saranno una parte importante della storia e del gameplay del gioco. Proprio come nei giochi di ruolo space opera di BioWare, sceglierai compagni da portare con te in ogni missione, ma a differenza di quei giochi, i tuoi compagni lasciati indietro non si limitano a rilassarsi sulla tua nave d'origine.

Come ha detto il direttore narrativo Drew Karpyshyn a GamesRadar+ in una recente intervista, la meccanica della Dilatazione del Tempo ha un ruolo enorme con i tuoi compagni in Exodus. "A volte bisogna prendere decisioni difficili," spiegò. "Le persone lasciate indietro quando parti in missione sono influenzate dalla Dilatazione del Tempo."

In Exodus, la dilatazione temporale influenza il mondo in modo simile a quel pianeta di Interstellar. Potrebbero passare alcuni giorni per il tuo personaggio, ma a casa sono passati decenni, portando a risultati "a volte strazianti, a volte terrificanti" quando torni sulla tua nave.

Quindi, anche se c'è un compagno che non è il tuo preferito, forse dovresti provare a portarlo con te solo per non farlo appassire in vecchiaia mentre sei via. Per quanto riguarda le funzioni dei compagni, il cofondatore di Archetype, Chad Robertson, ha spiegato che saranno "orientate a cose diverse che pensiamo i giocatori possano apprezzare."

Exodus Lancia all'inizio del 2027.