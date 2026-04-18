Expedition 33 sta facendo la storia videoludica conquistando tutti i cinque premi migliori di Game of the Year

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I cinque premi più grandi e prestigiosi Game of the Year sono generalmente considerati Ultimate Game of the Year dei Golden Joystick Awards, The Game Awards, DICE Awards, Game Developers Choice Awards e BAFTA Games Awards (presumiamo che il premio di Gamereactor sia al sesto posto).

Solo una volta prima un gioco li aveva vinti tutti, che era Baldur's Gate III, ma d'altronde era un gioco di ruolo eccezionalmente valido. Ma... Ovviamente avete già capito dal nostro titolo cosa vi diremo dopo, perché ora questa impresa improbabile è avvenuta di nuovo.

Ieri si sono tenuti i BAFTA Games Awards - e il vincitore è stato lo stesso gioco che aveva già conquistato il premio Golden Joystick Awards come Ultimate Game of the Year, The Game Awards, DICE Awards e Game Developers Choice Awards come Miglior Gioco del 2025. Stiamo parlando, ovviamente, del straordinariamente ben realizzato, innovativo, straordinariamente bello, stimolante e altamente divertente Clair Obscur: Expedition 33 - che ha anche vinto il nostro (e praticamente quello di tutti gli altri) premio di Gioco dell'Anno.

Questo significa che due giochi hanno fatto la storia con questo traguardo, entrambi provenienti da sviluppatori e publisher più piccoli. Quest'anno, un certo titolo Rockstar è probabilmente in una posizione molto forte per conquistare la maggior parte dei premi, ma la competizione è feroce e resta da vedere se Grand Theft Auto VI sarà all'altezza delle aspettative.