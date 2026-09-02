Extended Look di Grand Theft Auto VI ha portato più di 31 milioni di spettatori su Netflix

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Non sorprende che il primo gameplay ufficiale del gioco più atteso di tutti i tempi sia riuscito ad attirare molte visualizzazioni. Il debutto di Netflix del Grand Theft Auto VI Extended Look può essere stato una decisione controversa per alcuni fan, ma è chiaro che voler vedere il gameplay di GTA VI ha prevalso su qualsiasi desiderio di non dare spettatori a Netflix.

La prima "prima del suo genere", come la definisce Netflix, ha raggiunto 31,1 milioni di visualizzazioni all'arrivo e ha raggiunto la prima posizione in 87 dei 93 paesi tracciati da Netflix a livello globale. Il secondo posto della scorsa settimana è stato The Whisper Man, un film con Adam Scott, Michelle Monaghan e Robert De Niro che ha raccolto 23,2 milioni di visualizzazioni.

L'Extended Look di Grand Theft Auto VI non è appena stato presentato su Netflix. Ore dopo, è arrivato su YouTube, dove attualmente ha 17 milioni di visualizzazioni sul canale Rockstar al momento della stesura. Aggiungi altri 5,6 milioni dal caricamento del video da parte di IGN, e ottieni 53,7 milioni di visualizzazioni totali. Sono tante, ma non sono nemmeno lontanamente quanto quelle dei primi due trailer. Il primo trailer di Grand Theft Auto VI ha 294 milioni di visualizzazioni, e il secondo 181 milioni. L'Extended Look è molto più lungo di entrambi questi due, ma indica che forse dividere gli spettatori ha portato a un certo disinteresse. Detto ciò, più di 50 milioni di visualizzazioni in una settimana dimostra comunque quanto le persone vogliano questo gioco e siano disperate di vederne di più.