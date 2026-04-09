Extraction 3 sarebbe in arrivo, con Chris Hemsworth che torna come protagonista

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Entrambi i film di Extraction su Netflix hanno avuto un successo piuttosto grande tra i fan, motivo per cui è un po' sorprendente che non ci sia stato uno sforzo per espandere la serie più rapidamente da parte del colosso dello streaming. Il secondo film è uscito nel 2023, e ora è uscito un nuovo rapporto di Deadline che un movimento sulle rivendicazioni è in corso su un terzo, con Chris Hemsworth che ha accettato di riprendere il ruolo dell'eroe d'azione Rake.

Il rapporto sottolinea che Extraction 3 vedrà anche il ritorno di Idris Elba e Golshifteh Farahani nei rispettivi ruoli, e che la produzione del film potrebbe iniziare già quest'estate, suggerendo che una prima nel 2027 non è affatto fuori discussione. Dietro la macchina da presa, Sam Hargrave tornerà come regista, con David Weil che scriverà la sceneggiatura.

Non sono state menzionate informazioni precise sulle premesse della trama o su una data di uscita precisa, ma se avete apprezzato i due film di Extraction fino a questo momento, la buona notizia è che ne uscirà un terzo a tempo debito.