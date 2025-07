Eyes of Wakanda della Marvel Animation rilascerà tutti e quattro gli episodi il 27 agosto

Disney e Marvel Studios si sono appoggiati molto al regista Ryan Coogler negli ultimi tempi, poiché abbiamo visto solo relativamente di recente Black Panther: Wakanda Forever, Ironheart conclude su Disney+ oggi, Black Panther 3 è in fase di sviluppo e possiamo aspettarci di più da Wakanda presto come parte di una serie animata.

Sì, Coogler ha diretto o prodotto esecutivamente ciascuno di questi progetti, e lo stesso vale per Eyes of Wakanda, che espanderà la line-up di Marvel Animation e consegnerà una storia in quattro parti che esplora Wakandan eredità nel corso di diversi secoli. A quanto pare, sarà un racconto antologico, che descrive diversi periodi e personaggi della nazione africana immaginaria, il tutto per consegnare quattro episodi che andranno in onda su Disney+ il 27 agosto.

Stando così le cose, ora abbiamo una prima anteprima dello spettacolo da guardare a bocca aperta. Non si tratta di un trailer completo, ma solo di un frammento di 30 secondi di ciò che è in serbo, che offre un'anticipazione dello stile di animazione utilizzato e così via.

Dai un'occhiata qui sotto prima che Eyes of Wakanda arrivi alla fine del mese prossimo.