F1 25 Anteprima hands-on: Braking Point è tornato ed è più bello che mai

Ho già scritto due anteprime su F1 25, concentrandomi sui miglioramenti della Carriera e del Mio Team e poi anche sui cambiamenti anno dopo anno, ma francamente è di questo che muoio dalla voglia di raccontarvi tutto. Sebbene una guida migliorata sia importante e valga la pena notare una manciata di modifiche ai lati della campagna del gioco, Braking Point è praticamente diventato il posto dove stare e la cosa di cui parlare nei nuovi giochi di F1. Perché? Perché in genere è la parte del gioco che cambia di più ogni volta che arriva. Per F1 25, questo è assolutamente il caso, ed è sulla buona strada per essere il miglior Braking Point capitolo fino ad oggi.

Per chiunque si stia chiedendo perché Braking Point esca quando lo fa, il capitolo narrativo della serie è legato a puntate annuali dispari e diretto dal capo creativo Gavin Cooper. Questo è il motivo per cui non era presente in F1 24 e probabilmente non sarà nemmeno in F1 26 quando arriveremo a quel punto. Ma la buona notizia è che lo spazio tra i nuoviBraking Point capitoli significa che quando ritorna di solito ha cose interessanti di cui parlare, e questo è esattamente il caso di nuovo.

La storia di quest'anno, nota come Braking Point 3, si basa sull'ultimo capitolo vedendo Konnersport salire ulteriormente la griglia e ora prendere il suo posto tra i migliori nel mondo della F1. La prima storia riguardava la competizione in fondo al gruppo in una squadra più debole, la seconda li ha visti combattere in mezzo al gruppo, e ora hanno una macchina molto capace, che può sfidare Red Bull per il titolo. Ed è di questo che parla questa storia, Konnersport che monta le sue speranze di titolo e allo stesso tempo gestisce la sfida che si presenta con due piloti di talento che cercano di imprimere il loro nome nella storia della F1.

Un tempo antagonista Devon Butler è ora più una presenza da allenatore, mentre Aiden Jackson opera come pilota Konnersport insieme al talento emergente Callie Mayer. Casper Akkerman rimane il principale della squadra e, come giocatore, devi saltare tra i due piloti e Akkerman, ricoprendo varie responsabilità lungo il percorso. Questo potrebbe essere più incentrato sul business e sulla squadra, come accettare o gestire opportunità di sponsorizzazione come Akkerman, proteggendo al contempo la tua squadra dai capricci del nuovo proprietario. Nei panni di Jackson e Mayer, l'idea è quella di dimostrare il tuo coraggio in pista, e mentre questo è a volte lineare e sceneggiato - chiedendoti di vincere una gara nei panni di Mayer, per esempio - a volte devi scegliere chi vuoi guidare come ora, e questo portaBraking Point la storia lungo un percorso ramificato verso uno dei diversi finali. È una dinamica interessante che consente al giocatore di dare più della propria impressione alla storia e lo lodo semplicemente.

Per quanto riguarda il gameplay effettivo, questo è molto simile a quello precedente. Ti verrà consegnato il controllo di un'auto a diversi giri dall'inizio di una gara e ti verrà detto di vincere o raggiungere una certa posizione prima che venga mostrata la bandiera a scacchi. Qualcosa di meno del successo e dovrai riprovare questo capitolo. Una delle principali differenze si basa su ciò a cui ho accennato nella mia prima anteprima, in quanto le attività pre e post gara sono ora più coinvolgenti e meno peculiari, con le interviste che sembrano meno imbarazzanti e forzate.

L'area in cui ho notato il cambiamento più grande è stata nei filmati veri e propri, poiché lasciare PS4 e Xbox One significa che Codemasters è stato in grado di utilizzare la tecnologia di miglioramento facciale di Nvidia, come audio2face, che genera in modo più accurato espressioni facciali a seconda dell'audio e dei dialoghi di un personaggio. Ciò che questo presenta in effetti sono filmati che sono francamente sbalorditivi e alcuni dei migliori che ho visto da molto tempo. Sono di qualità così migliore che quando il gioco passa ai personaggi durante il gameplay, cioè nelle interviste di cui sopra, i personaggi appaiono orribili e un po' spaventosi. Non sono molto diversi da prima, ma rispetto ai filmati Braking Point, beh... È notte e giorno.

Se si considera che Braking Point può ora alimentare direttamente Career Mode, permettendoti di continuare il tuo viaggio con Konnersport per altre 10 stagioni di azione frenetica, non c'è davvero molto altro da dire su questa modalità se non che dovrebbe essere la tua prima tappa quando avvii F1 25 a fine maggio, e che probabilmente sarà la parte del gioco che ti rimarrà più impressa nel tempo che segue. Forse Codemasters dovrebbe mettere più uova nel paniere di Braking Point...?