F1 25 Anteprima pratica: cosa c'è di nuovo nella modalità La mia squadra e nella modalità Carriera?

Ok, togliamoci di mezzo subito. Se avete visto la recente rivelazione completa di F1 25 di Codemasters, saprete che il gioco ha un sacco di miglioramenti promettenti e idee di ritorno. Ci sono le tracce scansionate LiDAR, la terza Braking Point, le regolazioni a My Team e molto altro ancora. Anche se presto saremo in grado di parlarvi di molte di queste cose, nell'anteprima pratica di oggi possiamo concentrarci solo su Career Mode e My Team. Quindi, per le riflessioni su alcuni degli altri elementi, che sono annunci disponibili pubblicamente, dovrete aspettare ancora un po'...

Ma comunque, entriamo subito nel vivo di questa anteprima parlando prima di tutto di Career Mode. Ad essere sinceri, non c'è molto qui che noterete davvero come un cambiamento. Il Career è sempre stata una delle migliori caratteristiche della F1, motivo per cui non è esattamente una sorpresa che Codemasters stia mantenendo le sue armi. Tutte le parti fondamentali della possibilità di scegliere una squadra e un pilota e poi vivere 10 stagioni di corse di Formula 1 sono tornate ancora una volta, tranne ora un po' più raffinate, con modifiche e miglioramenti in alcune delle aree più umili e meno eccezionali nelle puntate precedenti. Le interviste sono meno imbarazzanti e più credibili, le attività fuori pista sono leggermente più coinvolgenti e la preparazione del weekend di gara e l'azione del Gran Premio sono più emozionanti che mai. Codemasters vi parlerà di un sacco di modifiche che hanno apportato qui, ma come nel caso di EA Sports FC, PGA Tour 2K e quasi tutti gli altri titoli sportivi, il F1 Career Mode di quest'anno è solo un tentativo leggermente più raffinato della formula attuale.

My Team è un po' diverso, ma prima di arrivare a ciò che sta cambiando in questa modalità, parliamo un po' della cosa che interessa di più a tutti: le corse. F1 25 è un netto miglioramento rispetto a F1 24 per tutti gli utenti di ruote o sim-rig. Il gioco è molto più reattivo e meno frustrante da guidare, il tutto offrendo le varie complessità che fanno eccellere qualsiasi pilota simulato. Il gameplay è familiare ma serrato, la grafica sbalorditiva, i piloti avversari difficili da battere quando sono impostati su una difficoltà più alta, e tutto questo presentando una sensazione di guida che non esiste su un filo del rasoio tale che il minimo errore ti vedrà finire contro un muro.

Sul controller, il gioco è un po' più stravagante e offre un sistema di gestione molto più impegnativo da padroneggiare, in cui trovare il limite è più difficile a causa della mancanza della precisione che viene fornita con un volante e pedali. Tuttavia, funziona bene come ci si aspetterebbe, e mi spingerei fino a dire che il gioco di quest'anno offrirà un'esperienza di guida molto migliore e più completa.

Comunque, My Team. Questa modalità sta davvero vedendo alcuni cambiamenti. La precedente dinamica in cui il giocatore assumeva il ruolo di una bizzarra combinazione proprietario-pilota è ora scomparsa, e invece si svolgono altri due ruoli separati.

Il primo è il proprietario che si occupa di tutte le attività gestionali e incentrate sul business. Questo potrebbe essere l'impostazione del team in primo luogo - che ora presenta meccaniche di personalizzazione molto più complesse per consentire di creare livree più credibili e varie - ma anche la scelta della coppia di piloti e la firma dei migliori contratti, l'accettazione degli accordi di sponsor più raggiungibili, la guida del team lungo il giusto percorso di ricerca e sviluppo, Gestisci le finanze e il tutto tenendo sotto controllo la tua valutazione dei fan. Questo è un nuovo sistema che fondamentalmente vede quanto è apprezzato il tuo team. Un'organizzazione affermata come Ferrari o Mercedes-AMG avrà una valutazione molto alta a causa dei successi precedenti o del suo passato storico, mentre squadre come Haas avranno valutazioni più basse, a causa della loro relativa infanzia e dei risultati tipicamente più scarsi. In My Team, la sfida come proprietario sarà quella di aumentare questa valutazione dei fan e quindi rendere la tua squadra quella da battere.

Ci sono anche aggiornamenti del quartier generale che ti danno ulteriormente la responsabilità con la gestione e il personale della gestione di un team di Formula 1. Non è così complesso come quello che Frontier Developments offriva nella sua serie F1 Manager, ma funziona ed è più coinvolgente di quello che era precedentemente disponibile nel titolo di corse.

Per quanto riguarda il ruolo di pilota, qui assumerai i compiti di una delle due opzioni che firmerai all'inizio della stagione. In sostanza, è finita l'idea di dare costantemente la priorità al tuo personaggio rispetto alla coppia di piloti, poiché ora l'obiettivo è garantire il successo della squadra aiutando entrambi i piloti a prosperare dentro e fuori dalla pista.

Tutto sommato, My Team è simile a quello che vedevamo prima, tranne per il fatto che molti degli elementi più strani e strani che tendevamo a ignorare nei precedenti giochi di F1 sono stati affrontati e ora hanno molto più senso. Oh, e in questa modalità di gioco, vale la pena notare che giocherai sempre nei panni dell'11a squadra sulla griglia. Potrebbe trattarsi di una tua creazione, dell'organizzazione immaginaria Konnersport di Braking Point o dell'organizzazione APX GP del prossimo film live-action.

Potrebbe sembrare che F1 25 sia abbastanza simile ai giochi precedenti e, sebbene non sia sicuramente un cambiamento importante al formato (in definitiva rispecchia la vera F1 nel suo modo forse meno ammirevole), ci sono alcuni cambiamenti davvero promettenti ed entusiasmanti in programma, ma dovrai rimanere sintonizzato per saperne di più.