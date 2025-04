F1 25 Anteprima pratica: in che modo il gioco di quest'anno affronta i maggiori problemi del 2024

HQ

Se giochi solo di rado ai giochi di F1 di Codemasters, probabilmente non hai notato molta differenza nel modo in cui ci si sente a giocare al capitolo dell'anno scorso. Ma coloro che si lanciano abitualmente nella serie di corse di simulazione hanno dovuto affrontare una storia molto diversa, in cui gli utenti di volante in particolare hanno notato che il gioco esisteva un po' sul filo del rasoio, presentando un gameplay un po' frustrante da padroneggiare e anche un po' inaffidabile. Quindi, dato che la scorsa settimana abbiamo già dedicato un po' di tempo a parlare di Carriera e La mia squadra, concentriamoci ora sul gameplay di F1 25 e sul motivo per cui l'edizione di quest'anno sta rimettendo in carreggiata la serie.

Per cominciare, la sensazione di guida è molto più equilibrata e si addice a ciò che ci si aspetta da un gioco di questo standard, che balla tra una simulazione e un'esperienza arcade. È meno probabile che le auto rispondano violentemente a piccoli cambiamenti di direzione, accelerazione o frenata, e allo stesso modo sono impostate in modo tale che, quando sono in un flusso, si intrecciano intorno a ogni pista con un'eleganza bella ed emozionante. Essenzialmente, le auto, come facevano in F1 23, sono ora molto più piacevoli da guidare. Quando si utilizza un volante e pedali, questo è...

Per gli utenti del controller, il gameplay non mi ha contagiato allo stesso modo. Certo, al giorno d'oggi ho molta più esperienza con i giochi di F1 con un volante, quindi non sono certo il punto di riferimento per il gameplay del controller in questa serie, ma quello che dirò è che il gameplay non sembra avere lo stesso tocco abile su un gamepad. Il minimo spostamento dell'analogico vedrà la tua auto sobbalzare in una direzione, e su lunghe parti curve delle piste (come sul retro del circuito di Melbourne) troverai la tua auto che taglia la traiettoria di gara con movimenti rigidi mentre tenta di mantenere una curva costante che le ruote possono compiere senza sudare. Questo è poi applicabile anche all'acceleratore e al freno, dove i grilletti semplicemente mancano del livello di controllo offerto dai pedali, il che significa che è quasi impossibile portare il combattimento su un'IA di difficoltà più elevata o su giocatori avversari che usano il volante quando si è su un controller. Fondamentalmente non funziona bene.

Ciò che è un enorme miglioramento sono le tracce che ora offrono una manciata di opzioni di scansione LiDAR. In sostanza, Codemasters ha preso i dati dei weekend del Gran Premio del 2024 da Suzuka, Miami, Imola, Bahrain e Melbourne e li ha utilizzati per creare tracciati ancora più autentici. Ciò porta a una moltitudine di miglioramenti, che si tratti di una migliore illuminazione, di una configurazione più accurata della pista e di uno scenario posizionato correttamente. Quando si guida su questi cinque tracciati, si ha davvero la sensazione di essere sul circuito reale invece di un'interpretazione in qualche modo reale con caratteristiche notevolmente carenti o fuori luogo. Per quanto riguarda il motivo per cui queste cinque tracce sono state selezionate per LiDAR in F1 25, è solo perché erano quelle a cui Codemasters ha avuto accesso in tempo per questo gioco, poiché ci è stato promesso che altre tracce LiDAR arriveranno nel prossimo gioco poiché da allora è passata un'intera stagione reale e con essa sono stati raccolti molti dati scansionati.

Anche i tracciati più autentici non sono l'unica cosa, poiché Codemasters ha posto l'accento sul modo in cui la tua auto influisce sul tracciato stesso. Ora, mentre fai il giro della pista e lasci dietro di te la gomma dei tuoi pneumatici degradati, noterai che contribuisci a creare una traiettoria di gara più visibile da seguire. Questo vale anche per qualsiasi altra forma di materiale che può essere lanciato sulla pista o raccolto dai pneumatici, il che significa che se un pilota si immerge in una trappola di ghiaia o taglia lo strato superiore dal bordo dell'erba, li vedrai raccolti sui tuoi pneumatici e persino influenzare anche la pista. Oh, e anche questo significa che le gare in condizioni di bagnato lasciano una linea asciutta più chiara man mano che ogni gara procede costantemente.

Quindi, cos'altro ha cercato di migliorare Codemasters? Beh, ci sono rumori del motore migliori che assomigliano più da vicino al propulsore in questione e che provengono da una direzione più accurata, e ci sono migliori opzioni di personalizzazione per tutte le parti del gioco. Ad alcuni tracciati è stato dato un layout a specchio a lungo richiesto, con Silverstone, Austria e Zaandvort selezionati per questo trattamento di lusso. Per quanto riguarda il motivo per cui ci è voluto così tanto tempo per essere incluso, Codemasters osserva che il mirroring di una pista è ben lungi dal prendere semplicemente la tua auto e farla girare di 180 gradi, poiché le zone DRS, gli ingressi ai box, i punti di frenata e vari altri elementi intricati devono essere perfettamente ribilanciati, ecco perché finora sono stati scelti solo questi tre tracciati.

Altrimenti, c'è un ultimo punto che vorrei toccare oggi prima di lasciare le discussioni sull'ultimo elemento importante di F1 25 alla prossima settimana... Quindi, parliamo di grafica. F1 25 è il primo della serie a lasciarsi alle spalle PS4 e Xbox One, e questo significa che è un gioco tipicamente molto più carino in quanto tutto è stato progettato per l'ultima gamma di tecnologia e hardware. Quando si combinano le migliori risoluzioni e i sistemi grafici migliorati con le tracce LiDAR, ad esempio, si ottiene un gioco di corse che è sbalorditivo in quasi tutte le direzioni. Certo, se ti concentri sui dettagli, troverai alcune imperfezioni, ma a differenza di EA Sports FC o di altri giochi sportivi molto più lenti in cui le creature in agguato tra la folla riescono ad attirare la tua attenzione, nel mondo frenetico della F1, è molto meno un problema evidente. Se possiedi una postazione di battaglia di un PC moderno, sarai anche in grado di utilizzare il Path-Tracing per un'illuminazione e riflessi più belli, anche se vale la pena affermare ancora una volta che questa è l'attuale epitome della grafica nei videogiochi e non sarà accessibile alla maggior parte degli utenti di PC o giocatori di console, con la maggior parte che deve accontentarsi esclusivamente di illuminazione e grafica Ray-Tracing.

Questo è il motivo per cui nel complesso il mio tempo con F1 25 mi ha lasciato abbastanza soddisfatto della direzione che Codemasters ha preso per la serie. È un gioco molto, molto familiare in molti sensi (ma lo sono anche la maggior parte dei giochi di corse e sport con puntate annuali in questi giorni...) ma è anche un miglioramento e un correttore di rotta rispetto a F1 24. Per questo motivo, gli appassionati di corse di simulazione e di esperienze arcade dovrebbero tenere d'occhio l'edizione di quest'anno.