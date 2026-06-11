F1 25: Pacchetto Stagionale 2026

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Da fan dello sport e dei giochi, mi è sembrato un po' triste che il 2026 sarebbe stato il primo anno dopo tanto tempo senza un nuovissimo gioco di Formula 1. No, invece, EA e Codemasters hanno deciso di includere le nuove auto, regole, circuiti e piloti in un grande aggiornamento—il cosiddetto Season Pack—e venderlo a un prezzo scontato.

Una decisione intelligente? Beh, dipende da come la si guarda. La F1 non è stata una grande fonte di frutti, e i giochi degli ultimi anni purtroppo hanno venduto piuttosto male. Potrebbe sembrare un po' strano, considerando che lo sport è più popolare che mai, grazie in gran parte a Netflix e Drive to Survive, ma anche grazie a Liberty Media e alla loro incessante spinta per un contatto più stretto tra tifosi e stelle della F1.

Quindi è comprensibile che ora stiano adottando un approccio più cauto, anche se è un po' deludente. Dopotutto, lo sport ha subito uno dei cambiamenti più grandi degli ultimi anni con le nuove regole, e sebbene ci siano molte cose da apprezzare nel Season Pack 2026, è difficile scrollarsi di dosso la sensazione che si presenti soprattutto come un aggiornamento costoso per un gioco vecchio di un anno.

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Certo, noti alcune differenze. Al volante, le F1 risultano un po' più vivaci e nuove funzionalità come la Modalità Overtake creano interessanti possibilità strategiche. Anche tutte le squadre sono state aggiornate, e le due nuove (Audi e Cadillac) sono ovviamente rappresentate, così come il nuovo circuito di Madrid, che aggiunge un tocco di freschezza piacevole. Ma è più o meno qui che finisce.

Perché, anche se Codemasters ha fatto un buon lavoro qui, tutto sembra anche così irrimediabilmente prevedibile e, ad essere onesto, piuttosto noioso. Non ci sono nuove modalità di gioco o cambiamenti importanti oltre a quanto già menzionato, e in un certo senso questo è solo il gioco di F1 dell'anno scorso con una mano di vernice fresca e una nuova finitura. La modalità carriera è praticamente la stessa, con una griglia di partenza e un calendario aggiornati, ma la struttura rimane invariata. Quindi, se devo essere un po' duro, sembra più un "pacchetto di auto" che altro, un'evoluzione piuttosto che una rivoluzione, e speravo in molto di più. Certo, la fisica è stata modificata e le regole implementate, ma gran parte dei contenuti è familiare.

È quindi anche difficile giustificare il prezzo piuttosto elevato di £22, e ad essere onesti, questo avrebbe dovuto essere un aggiornamento gratuito e non un prodotto premium. Coloro che, come il sottoscritto, seguono diligentemente lo sport tutto l'anno troveranno gioia nei nuovi (seppur pochi) cambiamenti. Le due nuove squadre, le nuove regole, le auto e la sensazione leggermente modificata danno, dopotutto, al pacchetto una certa ragion d'essere. Ma per chi non è già un fan sfegatabile della F1, è molto più difficile consigliarlo.

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F1 25: 2026 Season Pack è competente, ben realizzato e a tratti davvero divertente, proprio come il gioco base. La piattaforma è, dopotutto, molto stabile. È sicuro e un po' noioso, ma stabile. Allo stesso tempo, soffre del fatto che i contenuti sembrano—ad essere onesti—piuttosto deludenti, soprattutto in un periodo così trasformativo per lo sport, quando tanto è cambiato.

Il risultato è quindi anche piuttosto strano. Riesce certamente a catturare l'atmosfera della nuova generazione di auto, ma oltre a questo, qui c'è ben poco di nuovo da trovare. F1 25: Il Season Pack 2026 sembra quindi più un ripensamento e manca completamente di quella scintilla e del fattore "wow" che potrebbe renderlo un acquisto ovvio per tutti. Invece, ci ritroviamo con quello che sembra per lo più un tentativo debole di spremere soldi dai fan più devoti.