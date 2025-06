F1 arriva al weekend di apertura da 144 milioni di dollari

HQ

Sembra che Apple abbia finalmente un successo al botteghino tra le mani. Dopo alcune difficoltà in passato, comeNapoleon, che ha incassato 221 milioni di dollari in tutta la sua corsa nelle sale, il nuovo arrivatoF1 è sulla buona strada per far impallidire quella cifra.

Dopo il suo weekend di apertura, F1 ha incassato ben 144 milioni di dollari in tutto il mondo, il che è sufficiente per vedere il film avere uno dei più grandi weekend di apertura dell'anno finora. La divisione è stata per lo più internazionale (come previsto considerando la portata della Formula 1), con 55 milioni di dollari provenienti dal mercato statunitense e 88 milioni di dollari altrove. Va detto però che F1 è stato un film molto costoso da realizzare, con il budget di produzione che si aggira intorno ai 250-300 milioni di dollari, senza includere eventuali spese di marketing aggiuntive che sarebbero state sostenute durante il tour stampa globale per uno, né le entrate che Apple perderanno a favore di Warner Bros. che si è occupato della distribuzione cinematografica del film.

Secondo Variety, vale anche la pena notare che Apple è meno dipendente dai dati al botteghino rispetto ad altre società di produzione, in quanto può anche fare affidamento sulle vendite digitali e on-demandApple TV+ e, alla fine, sugli abbonamenti, per vedere ulteriormente il film generare entrate. La grande domanda ora è se F1 può andare in pareggio e recuperare i suoi costi solo nei cinema.

Hai già visto F1 ? In caso contrario, dai un'occhiata alla nostra recensione qui.