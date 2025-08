F1 diventa il più grande successo al botteghino di Brad Pitt

HQ

Dimentica i morti che camminano, sono stati ufficialmente superati dal motorsport più veloce del mondo. Sì, Apple e Brad Pitt hanno tutte le ragioni per festeggiare poiché F1 è ora il film di maggior successo di sempre dell'attore, detronizzando World War Z dodici anni dopo la sua uscita.

Secondo Deadline, F1 ha incassato 545 milioni di dollari, rispetto ai 540 milioni di dollari del blockbuster zombie. World War Z può ancora rivendicare il titolo di film di zombie con il maggior incasso di tutti i tempi, quindi non è del tutto fuori dalla gara. Particolarmente notevole è il successo di F1 in Asia, dove i blockbuster di Hollywood hanno faticato negli ultimi anni. Pitt, tuttavia, sembra aver invertito la tendenza, con il film proiettato in sale gremite in paesi come la Corea del Sud.

Apple, che ha prodotto il film, deve aver sorriso per tutto il tragitto verso la banca. Come riportato in precedenza, ha superato Napoleone dopo soli dieci giorni per diventare il più grande successo al botteghino della società fino ad oggi. Numeri impressionanti e buone notizie per tutti i soggetti coinvolti.

Hai visto F1 e pensi che l'hype sia giustificato?