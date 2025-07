F1 è ora il film Apple con il maggior incasso fino ad oggi

HQ

F1 ha dimostrato di essere un successo tra gli spettatori finora, incassando poco meno di 300 milioni di dollari al botteghino globale in due fine settimana. Non è una performance immensa da parte del film, in quanto è ancora lontano dall'essere sulla buona strada per diventare uno dei guadagni più alti dell'anno, ma ha superato il suo budget di produzione di cui si vocifera e ha già fatto abbastanza bene da diventare il tentativo di maggior successo al botteghino di Apple fino ad oggi.

Sì, in appena due settimane, ha battuto l'intero totale cinematografico diNapoleon (221 milioni di dollari) ed è ora entrato nella top 10 dei film di maggior incasso dell'anno, secondo Variety. È già dietro a Jurassic World: Rebirth, che ha debuttato una settimana dopo, e ha una certa distanza da percorrere per raggiungere Sinners e Thunderbolts*, ma è sulla buona strada per superare entrambi i film e probabilmente presto raggiungere anche i 400 milioni di dollari al botteghino.

Hai già visto F1 ? In caso contrario, dai un'occhiata alla nostra recensione qui.