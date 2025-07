F1 Il film supera i 500 milioni di dollari

HQ

Il motorsport più veloce del mondo continua la sua serie di successi, questa volta sul grande schermo. Cavalcando lo slancio di Drive to Survive, il filmF1 di Apple, interpretato da Brad Pitt, ha ora superato i 500 milioni di dollari al botteghino globale. È stato presentato in anteprima il 27 giugno e in meno di un mese è diventato l'uscita cinematografica di maggior successo di Apple fino ad oggi.

Il successo è stato così travolgente che una riedizione IMAX è prevista per agosto, probabilmente per dare una nuova spinta alle vendite dei biglietti. Tra non molto, si prevede cheF1 supererà i guadagni combinati di tutti i precedenti film originali Apple, un risultato notevole che ha superato di gran lunga le aspettative del settore, soprattutto nei mercati internazionali.

Certo, il film ha avuto un costo di produzione alle stelle, secondo quanto riferito vicino ai 300 milioni di dollari, ma si dice che Apple sia "estremamente soddisfatta" dei risultati. Il film ha anche guidato un'ondata di nuovi abbonamenti Apple TV+.

Resta da vedere se Apple si impegnerà in altre uscite cinematografiche in futuro, ma con F1, potrebbero aver appena trovato la loro formula al botteghino.