F1 riceve quattro nomination agli Oscar, incluso quello come miglior film, ma viene snobbata in una categoria chiave

F1 The Movie, o semplicemente F1, è stata una delle sorprese dell'annuncio recente delle nomination agli Oscar 2026, avendo ricevuto quattro nomination, le categorie tecniche previste (Migliori Effetti Visivi, Miglior Montaggio, Miglior Suono)... oltre al premio come Miglior Film, che ha collocato il film di Formula 1 tra i primi 10 film del 2025 per i votanti dell'Academy.

Segue le orme della precedente collaborazione tra il produttore Jerry Bruckheimer e il regista Joseph Kosinski, Top Gun: Maverick, che ha ricevuto sei nomination tra cui Miglior Film, Miglior Sceneggiatura Adattata, Miglior Canzone Originale, Miglior Montaggio Cinematografico, Migliori Effetti Visivi e ha vinto il premio per il Miglior Suono nel 2023, nonostante sia un film molto commerciale con poco "valore artistico" oltre al puro intrattenimento (il che non è una cosa negativa, ma qualcosa di raramente apprezzato dai votanti degli Academy Awards).

La F1, tuttavia, è stata snobbata in una categoria che molti prevedevano sarebbe stata nominata: Miglior Colonna Sonora Originale per Hans Zimmer. Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another e Sinners sono stati nominati in questa categoria.

In altri premi, Zimmer è stato nominato per la colonna sonora orecchiabile del film di Formula 1 (presumibilmente ispirata allo stesso Lewis Hamilton), includendo principalmente gli altri due principali premi cinematografici negli USA, i Critics' Choice Awards e i Golden Globe, oltre ad altri simili agli Hollywood Music In Media Awards.

Sei d'accordo con le nomination alla F1 agli Oscar 2026?