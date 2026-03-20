F1 Sim Racing 2026: Ecco quando e dove si svolgono ciascuno dei round

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È quasi ora che inizi la stagione di Formula 1 Sim Racing, dato che l'azione inizierà già la prossima settimana. A tal fine, i vari eventi, round e circuiti selezionati sono stati confermati, con l'azione prevista tra marzo e maggio.

Il primo turno si terrà al DreamHack di Birmingham la prossima settimana, dal 27 al 29 marzo. Qui si svolgeranno tre turni: il primo turno in Cina, il secondo turno in Giappone e il terzo round in Bahrain.

Seguirà poi tre eventi che si terranno tutti al F1 Media and Technology Centre, il primo tra il 22 e il 23 aprile e tre round; Round 4: Arabia Saudita, Round 5: Spagna, e Round 6: Gran Bretagna.

L'Evento 3 si svolgerà dal 13 al 14 maggio, con il Round 7: Belgio, Round 8: Paesi Bassi e Round 9: USA. Infine, il quarto e ultimo evento si terrà dal 27 al 28 maggio e vedrà la Fase 10: Messico, la Round 11: Brasile e la Round 12: Abu Dhabi.

Seguirai la stagione di F1 Sim Racing?