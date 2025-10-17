F1 sta arrivando su Apple TV in tempo per le vacanze

HQ

Mancano solo una manciata di gare di Formula 1 in questa stagione, dato che l'ultima gara in calendario si svolgerà il 7 dicembre ad Abu Dhabi. Con queste sette settimane di distanza, ti starai chiedendo come riempirai il tuo tempo una volta che la bandiera a scacchi sarà stata sventolata. La buona notizia è che non devi aspettare con impazienza fino all'arrivo della prossima stagione di Drive to Survive prima della stagione di gare 2026, poiché è stata ora rivelata la data di streaming di F1 di Joseph Kosinski.

È stato confermato che F1 arriverà a Apple TV già il 12 dicembre, ovvero il venerdì dopo la fine della stagione F1. Circa due settimane prima di Natale, sarai in grado di guardare il film costellato di star che attualmente rimane il sesto film più grande dell'anno con 629 milioni di dollari di incassi al botteghino.

Se non hai ancora visto F1, assicurati di guardare un trailer del film qui sotto e non dimenticare di leggere anche la nostra recensione. Inoltre, i lettori statunitensi potrebbero essere interessati a sapere che Apple TV sarà presto il luogo in cui guardare tutti gli eventi in diretta F1 .