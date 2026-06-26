Fa semplicemente troppo caldo: la Marcia del Pride di Parigi è stata spostata a settembre

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Abbiamo recentemente parlato di come Parigi stia limitando la distribuzione di alcolici e raggiungendo la saturazione ospedaliera a causa dell'attuale ondata di caldo che colpisce metà dell'Europa. Sempre in Francia, 68.000 persone rimasero senza elettricità, 40 annegarono cercando aiuto e tre morirono per soffocamento, per tutta la settimana.

Sono tempi difficili da affrontare in piazza, sia per festeggiare che per chiedere diritti, e ora la capitale francese ha deciso di posticipare la Marcia dell'Orgoglio di Parigi a settembre. Inizialmente era previsto per il fine settimana, ma la polizia ha ordinato l'annullamento dell'evento, citando la pressione sopra menzionata sui servizi di emergenza.

Questa è stata la seconda volta nella storia che la marcia viene cancellata o posticipata, la prima durante la pandemia di COVID. La Marcia dell'Orgoglio, come in altre grandi città, normalmente porta decine o addirittura centinaia di migliaia di persone in strada, ma le autorità della capitale francese hanno deciso che le condizioni erano troppo rischiose durante l'ondata di caldo in corso.