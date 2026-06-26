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Fa semplicemente troppo caldo: la Marcia del Pride di Parigi è stata spostata a settembre

È la seconda volta nella storia che viene cancellato.

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Abbiamo recentemente parlato di come Parigi stia limitando la distribuzione di alcolici e raggiungendo la saturazione ospedaliera a causa dell'attuale ondata di caldo che colpisce metà dell'Europa. Sempre in Francia, 68.000 persone rimasero senza elettricità, 40 annegarono cercando aiuto e tre morirono per soffocamento, per tutta la settimana.

Sono tempi difficili da affrontare in piazza, sia per festeggiare che per chiedere diritti, e ora la capitale francese ha deciso di posticipare la Marcia dell'Orgoglio di Parigi a settembre. Inizialmente era previsto per il fine settimana, ma la polizia ha ordinato l'annullamento dell'evento, citando la pressione sopra menzionata sui servizi di emergenza.

Questa è stata la seconda volta nella storia che la marcia viene cancellata o posticipata, la prima durante la pandemia di COVID. La Marcia dell'Orgoglio, come in altre grandi città, normalmente porta decine o addirittura centinaia di migliaia di persone in strada, ma le autorità della capitale francese hanno deciso che le condizioni erano troppo rischiose durante l'ondata di caldo in corso.

Fa semplicemente troppo caldo: la Marcia del Pride di Parigi è stata spostata a settembre
La parata del Pride a Parigi due estati fa. // EricBery / Shutterstock.com

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