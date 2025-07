Fabio Fognini annuncia il suo ritiro dopo cinque set thriller con Alcaraz

HQ

Il tennista italiano Fabio Fognini ha annunciato il suo ritiro dal tennis, una settimana dopo la sua ultima partita, un'uscita al primo turno contro Carlos Alcaraz a Wimbledon, che sarà comunque ricordata come una delle sue partite più belle, spingendo l'attuale campione di Wimbledon e Roland Garros ai suoi limiti in un thriller di cinque set il 30 giugno.

"Oggi è qualcosa di ufficiale. Saluto tutti", ha detto Fognini durante una conferenza stampa a Londra. "Era il modo perfetto per dire addio a questo sport. Sono stato in grado di giocare in un'epoca che probabilmente sarà la migliore per sempre in questo sport".

"Ho giocato contro Roger, contro Rafa, contro Nole. Vincere uno Slam per me era impossibile. Devo essere onesto", ha detto l'italiano, che una volta ha raggiunto il numero 9 del mondo nel 2019. Ha aggiunto che il suo sogno di ritirarsi al Monte-Carlo Masters 1000 del prossimo anno è impossibile.

Fognini ha vinto il Monte-Carlo Masters 2019, il suo più grande successo, sconfiggendo Dušan Lajović in finale e Zverev e Nadal nei turni precedenti. Il suo miglior risultato in un Grande Slam è stato ai quarti di finale del Roland Garros nel 2011. Ha vinto 9 titoli ATP ed è 36° nella classifica dei guadagni di tutti i tempi, con un premio in denaro di $ 18,9 milioni.