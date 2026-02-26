Fabio Wardley spera di sfidare Tyson Fury... se entrambi vincono gli incontri primaverili contro Dubois e Makhmudov

HQ

Il pugile britannico Fabio Wardley, campione dei pesi massimi nella World Boxing Organisation (WBO) dal 2025, metterà in palio il suo titolo contro Tyson Fury se difenderà la cintura contro Daniel Dubois. Wardley affronterà Dubois, ex campione IBF, il 9 maggio a Manchester.

Poco prima, Tyson Fury, che quest'anno è tornato al pugilato attivo dopo il suo "ritiro" nel 2025, a suo dire, motivato dall'incidente d'auto di Anthony Joshua, affronterà Aslanbek Makhmudov allo stadio Hotspur di Tottenham l'11 aprile.

Se Wardley dovesse difendere con successo la cintura, ha detto che vorrebbe sfidare il prossimo Tyson Fury, nel caso in cui Fury vincesse anche il suo match di rimonta contro Makhmudov. Come due volte campione del mondo dei pesi massimi, Tyson Fury è una leggenda attiva della boxe, e Wardley "spera" di sfidarlo.

"Non so quanto si possa dire qualcosa sul pugilato e qualsiasi cosa che coinvolga anche Tyson Fury probabilmente abbia anche una particolare precisazione", ha detto Wardley a Sky Sports.

"Sarebbe l'ideale, sarebbe fantastico. Sarebbe stato un grande combattimento, ancora una volta mettermi alla prova contro uno dei migliori. Ma una battaglia alla volta."