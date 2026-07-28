Fable Apparentemente molto oltre il budget mentre si avvicina l'uscita del 2027

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Mentre il reboot Fable di Xbox fa il conto alla rovescia dei mesi che mancano al nostro ritorno ad Albion, sembra che il nuovo RPG abbia "sfiorato" il budget di Playground Games. Dopo aver mostrato il suo primo trailer nel 2023, ma essere in lavorazione anni prima, Fable ha accumulato una somma considerevole per quanto riguarda i costi di sviluppo.

È un costo che Jez Corden di Windows Central non è certo che Xbox possa riconquistare. Almeno, non subito. In uno sfogo omonimo sull'esclusività e su come il fatto che sia andata via per un breve periodo abbia danneggiato Xbox, Corden ha detto che fonti con cui aveva parlato affermavano che Fable era "scomodamente" fuori budget.

Le paure di Corden aumentano a causa del lancio dell'accesso avanzato di Fable a un giorno dall'uscita di God of War: Laufey su PS5. Sostiene che ogni giocatore PS5 vorrà prima acquistare l'esclusiva console, il che significa che Fable potrebbe nemmeno trarre beneficio dal lanciare su una piattaforma diversa.

Il budget di Fable probabilmente ha superato le aspettative a causa del tempo impiegato nello sviluppo. Tra diversi sviluppatori, il nuovo Fable ha lavorato quasi un decennio in sviluppo a questo punto, il che significa che dovrà vendere bene se Playground vuole risparmiarsi di far parte del grande reset di Xbox. Non che lo studio Forza Horizon scomparirebbe, ma potremmo vederlo solo su quei giochi per il prossimo futuro.