Fable è ancora previsto per l'uscita nell'autunno 2026

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È noto da molto tempo che Fable sarebbe stato rilasciato quest'anno, ma ora è aprile e le informazioni sul gioco sono state relativamente scarse finora per un titolo che uscirà tra circa sei mesi. Probabilmente lo vedremo durante l'Xbox Games Showcase di quest'estate, ma l'attenzione principale sembra essere su Gears of War: E-Day, che avrà subito dopo un evento dedicato.

Oggi abbiamo riportato che il giornalista e insider Jeff Grubb ha detto che Fable sembra essere stato ritardato internamente e che ora è previsto l'uscita già a dicembre, o nel peggiore dei casi, non prima del 2027. Una delle ragioni principali è che un'uscita autunnale è significativamente complicata da Grand Theft Auto VI.

Non sappiamo se lo sviluppatore, Playground Games, abbia letto personalmente le voci ampiamente diffuse, ma poco più di un'ora fa, l'account ufficiale X ha commentato, apparentemente senza motivo, su un altro utente che aveva ritwittato uno dei loro post, scrivendo: "Felice di darvi il bentornato ad Albion nell'autunno 2026!" 🏰🐔

Non è chiaro se questa sia una risposta alle voci, ma la parola ufficiale, almeno per ora, è che Fable è previsto per l'uscita questo autunno.

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