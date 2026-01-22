Fable è considerato un "nuovo inizio" per la serie: tutti i dettagli chiave del Developer_Direct

HQ

Beh, è successo. Playground ha assolutamente rubato la scena al Developer_Direct mettendo in mostra non solo Forza Horizon 6 ma anche Fable. Parlando di quest'ultimo titolo, ora che la trasmissione è giunta al termine, possiamo analizzare tutti i dettagli e le informazioni presentate durante la presentazione.

Per cominciare, Fable debutterà su PC, Xbox Series X/S e PS5 in autunno. Non è stata data una data precisa, quindi questo potrebbe preoccupare qualcuno, ma il lancio è previsto per la fine dell'anno al momento.

Oltre a questo, dove si colloca questo gioco nella narrazione più ampia Fable ? Ci viene detto in un articolo di Xbox Wire che è considerato un "nuovo inizio" per la serie, un reboot da quando è uscita l'ultima trilogia di giochi due generazioni fa per console. Quindi, non aspettarti che questo si adatti alla stessa linea temporale o agli eventi passati, perché questo gioco è qualcosa a sé.

Detto ciò, ci viene detto che Fable è stato costruito sia per i fan veterani della serie che per i nuovi arrivati. Questo non significa però che perderà l'essenza della serie, poiché sembrerà offrire un mondo da fiaba con quel caratteristico tocco umoristico britannico. Come esprime Playground: "Non puoi menzionare Fable senza menzionare che è tipicamente britannico. È un cliché, ma in parte è vero. E non credo che sia solo perché Albion è chiaramente l'Inghilterra medievale attraverso una lente, e non solo perché il cast ha accenti britannici."

La storia segue il tuo personaggio mentre ti rendi conto di essere un eroe da bambino, prima che un salto temporale veda il gioco esplorare la tua vita da adulto. La storia principale vede tua nonna e tutti gli abitanti locali del villaggio trasformati in pietra da uno straniero potente, costringendoti a esplorare il mondo più ampio e scoprire cosa è realmente accaduto. Naturalmente, questo percorso ti porta a Bowerstone e al Heroes' Guild della città, ma la cosa fondamentale è che non devi andare dove il gioco ti indica, dato che ci viene detto che Fable ha una mappa esplorabile liberamente fin dall'inizio. Non è chiaro come funzionerà questo dal punto di vista della progressione, dato che Playground ha detto che ne parleranno di più in seguito.

Il combattimento, invece, sembra molto simile a quello degli action-RPG moderni, con i giocatori che possono usare una vasta gamma di armi, strumenti a distanza e incantesimi a proprio vantaggio. Puoi modellare il tuo personaggio nel guerriero che vuoi che sia, il che significa che se ti piace lanciare incantesimi, nulla ti impedisce di diventare un maestro mago. Il combattimento emergente è presente, il che significa che i nemici potrebbero anche accidentalmente uccidere i loro alleati e simili.

Guardando a un fattore chiave nel sistema morale, questo sarà un po' diverso da ciò che i fan più anziani potrebbero conoscere, dato che non c'è né bene né male, per così dire. Piuttosto, le persone hanno solo opinioni sul tuo carattere, sia che tu sia troppo ricco e snob, crudele e violento, premuroso e gentile. Quello che fai nel mondo e ciò che la gente vede plasma questa moralità, il che significa che quando alla fine calci un pollo, i locali potrebbero non essere esattamente entusiasti... E ci saranno tantissimi PNG che vedranno le tue azioni mentre il mondo è abitato da oltre 1.000 personaggi che vivono e svolgono le loro attività in modi unici. Inoltre, mantenendo il tema degli NPC, potrai avere una storia d'amore e iniziare una famiglia con gli NPC, comprando e migliorando la tua casa per farli vivere, con la premessa che i prezzi delle case potrebbero variare a seconda di cosa fai nel gioco. Alcuni personaggi sono persino doppiati da comici britannici, e Playground punta di più sull'umorismo offrendo talvolta una sorta di falsodocumentario per alcuni dei volti chiave.

Quindi, inutile dirlo, Fable sembra essere un gioco molto ambizioso. Per saperne di più sul progetto, puoi vedere qui sotto una serie di immagini dell'atteso RPG.