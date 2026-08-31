Fable ha "circa 15-20 ore di gameplay con quest principali"

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Fable è uno dei tanti giochi che sono stati rimandati negli ultimi mesi, e invece di uscire in autunno, ora è fissato per il 23 febbraio. Sospettiamo che un certo Grand Theft Auto VI possa avere a che fare con questo, ma d'altra parte, ci sono così tante cose in uscita questo autunno che potrebbe essere una buona cosa diffonderlo un po' così da non perderci un sacco di grandi giochi.

Durante la Gamescom, Polygon ha colto l'occasione per parlare con Playground Games di Fable nello specifico per saperne di più sull'avventura che li aspetta, e la conversazione si è spostata, tra le altre cose, sulla durata del gioco. Si è rivelato che è praticamente in linea con ciò che la serie ha sempre offerto, con una campagna principale che dura poco meno di 20 ore, anche se può raddoppiare (e anche di più) per chi vuole fare tutto. Ecco cosa ha detto il direttore associato Will Kennedy:

"Abbiamo circa 15-20 ore di gameplay di quest principali, circa 15-20 ore di esplorazione secondaria e open world. E poi, ovviamente, i sistemi di vita sono illimitati, quindi puoi giocarli quanto vuoi."

I precedenti Fable giochi avevano una campagna di poco meno di 15 ore. Cosa ne pensi, è giusto o dovrebbe essere più o meno lungo?