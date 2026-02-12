Fable: Le molte avventure classificate dal peggiore al migliore

HQ

Amata e meravigliosa Favola. Un amore eterno che persiste e si rifiuta di lasciar andare nonostante quello che si può descrivere come un inverno lungo e dannatamente freddo. Nonostante sogni infraniti, promesse infrante e, non ultimo, qualche grave errore, ora sembra finalmente che avremo la Favola che tutti abbiamo aspettato con tanto desiderio. Quindi, per favore, Giochi del Parco Giochi, non deludeteci. Le promesse infrante sono qualcosa che ha perseguitato Fable fin dall'inizio. Chi non ricorda Peter Molyneux che parlava con entusiasmo di come si potessero piantare alberi e vederli crescere in tempo reale? La serie è sempre stata piena delle sue idee distintive, visioni a metà realizzate e di una sorta di ingenua convinzione di poter creare il mondo di gioco definitivo. Complesso, profondo, divertente e intelligente. Mano sul cuore, non andò molto bene, ma ogni tanto accadeva la magia. Ecco tutte le avventure di Fable classificate dal peggiore al migliore.

5. Eroi della favola (2012)

Onestamente, quanti di voi ricordano questo errore? È difficile anche solo definire Fable Heroes un vero gioco Fable; Al contrario, ricorda più un progetto parallelo affrettato. Qualcosa che doveva essere qualcosa di completamente diverso ma che ha ricevuto il marchio per aumentare le vendite. Invece di un gioco di ruolo, abbiamo avuto una storia arcade approssimativa sotto forma di un action game isometrico in cui i personaggi affascinanti di Albion venivano ridotti a pezzi senz'anima. Certo, c'è colore, umorismo e un po' di quella tipica assurdità Molyneux lasciata ai margini. Ma cuore e anima sono cose che Fable Heroes non possiede completamente. È un gioco che esiste senza motivo e viene completamente dimenticato per buone ragioni. Di gran lunga il peggiore del franchise.

4. Favola: Il viaggio (2012)

Kinect è stato un periodo buio per Xbox. Almeno per tutti noi fan più fedeli che seguivamo il marchio fin dalla sua nascita, e la decisione di macchiare Fable con i controlli a movimento è stata semplicemente triste. I campanelli d'allarme suonarono dal momento in cui il gioco fu annunciato, e non sembrò mai un progetto che Lionhead avesse scelto da solo, ma piuttosto uno imposto dopo che Fable III non raggiunse le vette sperate. Invece, siamo stati costretti a stare davanti alla televisione in salotto e agitare le mani come scimmie irrequiete su un albero. Tuttavia, va detto che Lionhead ha fatto del suo meglio una situazione difficile, e The Journey non è privo di ambizioni. La storia è inaspettatamente cupa e con un tono più serio rispetto al resto della serie. Ma la tecnologia e i controlli ostacolano l'esperienza, ed è come se qualcuno avesse preso un contenitore di sabbia e l'avesse gettato nei macchinari. Niente funziona come dovrebbe, e il mondo non ti lascia mai entrare. Tutto quel salutare diventa una barriera e qualcosa che crea troppa consapevolezza che stai giocando. No, Fable: The Journey è come la maggior parte degli altri giochi Kinect - un'esperienza che avrebbe dovuto rimanere nella fase concettuale.

3. Fable III (2010)

Probabilmente sono uno dei pochi che sembra davvero apprezzare e, sì, a volte amare davvero la terza avventura della serie. Che è anche, sotto molti aspetti, la più frustrante di tutta la saga, proprio perché è così frammentata. A volte assolutamente fantastico, ma altre volte anche estremamente frustrante. L'idea di lasciare che il giocatore passi da rivoluzionario a sovrano è perfetta, e il viaggio è pieno di scelte morali che hanno effettivamente conseguenze a lungo termine - che è esattamente ciò di cui Fable ha sempre parlato. Ma molte delle idee sono anche estremamente semplificate nella loro implementazione, e spesso sembra di giocare a un gioco di ruolo in modalità pilota automatico. Il sistema di menu è stato sostituito dal "The Sanctuary", alimentato da droghe, tutta l'attrezzatura è estremamente banalizzata e molte delle scelte morali mancano di peso e cadono come un pancake bagnato sul pavimento. Le ambizioni sono altissime, ma l'esecuzione è stranamente piatta.

2. Fable II (2008)

Se la terza avventura della serie è la più ambiziosa, allora la seconda è stata la più confortevole. Fable II era facile da suonare, raffinato e coerente nel suo tono - quasi all'estremo. Albion sembra viva, le scelte morali sono più chiare che mai, e il mondo è pieno di piccoli dettagli che ti fanno davvero interessare a lui. Allo stesso tempo, è anche qui che purtroppo il franchise perde parte del suo mistero. Tutto è un po' troppo snello, un po' troppo bello. Fable II può essere un'esperienza di gioco fantastica, ma manca anche di quel piccolo extra, di quei strani e scomodi che spesso rendevano il primo gioco così unico. Sulla carta, Fable II è il miglior gioco Fable - tranne quando non lo è.

1. Fable (2004)

C'è mai stato davvero qualche dubbio? La prima avventura è ancora la più incantevole e magica, proprio perché ha osato, provato e inciampato. Molte delle promesse non furono mai mantenute - ma che importava? In quel momento, Fable sembrava completamente magico, e ricordo come uno dei miei amici più stretti ed io ci siamo messi in fila per il lancio di mezzanotte, abbiamo preso le nostre copie e abbiamo giocato fianco a fianco sulle rispettive TV e Xbox. Albion era un mondo fiabesco pieno di strani personaggi, lezioni morali, portali demoniaci e abitanti del villaggio che reagivano al tuo aspetto e al tuo comportamento. Era tecnicamente limitato, piuttosto semplicistico, a volte piuttosto ingenuo, ma anche assolutamente meraviglioso. Il primissimo Fable ha qualcosa che è andato perso nei giochi successivi e che è scomparso completamente con il proseguire della serie. Era una sensazione di vera avventura, come inciampare dritto in un libro interattivo scritto da un pazzo con troppa immaginazione e troppo poco autocontrollo. Fable non è perfetto, è pieno di difetti e difetti, ma è anche completamente insostituibile e magico.

Sei d'accordo con la lista? Qual è il tuo gioco preferito della serie e quali sono i tuoi ricordi più cari delle tante avventure in Albion che hai avuto la possibilità di vivere?