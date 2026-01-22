Fable sarà lanciato nell'autunno 2026

HQ

Speravamo in una data più solida, ma almeno ora abbiamo una finestra e molto più gameplay da esplorare. Xbox sapeva che eravamo tutti entusiasti per Fable, e ha mantenuto la sua vetrina fino a sera, al Developer Direct di stasera.

Alla fine di quel programma, Playground Games ha finalmente rivelato la finestra di lancio per Fable, che è stata ridotta dal 2026 a... Autunno 2026. Si spera che questo lo colloci intorno a settembre a novembre, ma in realtà è improbabile che ne sapremo di più fino a più avanti nell'anno. Quello che abbiamo visto del gioco è stato piuttosto consistente, con combattimenti, interazioni con gli NPC e un po' di buon calcio alle galline.

Con il lancio di Forza Horizon 6 e Fable quest'anno, il 2026 è intenso per i giochi Playground. Speriamo che entrambi i giochi raggiungano la data di lancio.