Fable sarà più flessibile di prima, con cinque livelli di difficoltà

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Naturalmente, molte persone aspettano con ansia Fable, che dovrebbe uscire all'inizio del 2027 dopo un recente ritardo. L'altro giorno abbiamo riferito che la durata del gioco è perfettamente in linea con i titoli precedenti della serie, con 15-20 ore solo per la campagna principale, con contenuti molto più disponibili per i giocatori che vogliono completare tutto.

Un modo per influenzare il tempo di gioco è, ovviamente, le impostazioni di difficoltà, e ora sappiamo di più sulle opzioni disponibili in Fable. Un video evidenziato nel thread ufficiale Fable su Reddit (tramite Pure Xbox) rivela che ci saranno cinque livelli di difficoltà tra cui scegliere. Questi sono Storia, Eroe, Leggenda e Maestro, più un'opzione Personalizzata per chi vuole impostare un proprio livello di sfida. L'opzione Personalizzata include funzionalità come permettere al tuo eroe di bloccare automaticamente, determinare quanto danno puoi subire e quanto danni puoi infliggere.

Sembra che sarà un'avventura epica perfetta qualunque tipo di giocatore tu sia. Fable uscirà il 23 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X.