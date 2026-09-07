Fable si rifiutava di generare NPC casuali per evitare risultati strani

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Nei giochi di ruolo enormi, a volte ha senso rendere alcuni contenuti generati proceduralmente. Starfield non avrebbe potuto creare a mano i più di mille pianeti di cui si vantava, e ci aspettavamo qualcosa di simile con le centinaia di NPC di Fable. Tuttavia, Ralph Futton di Playground Games, che è il direttore di Fable, ha rivelato che non ci sono NPC casuali nel gioco perché avevano poco senso dal punto di vista del gameplay.

"Abbiamo scelto ogni NPC individualmente per farlo diventare un NPC che si potesse leggere, che aveva senso dall'inizio alla fine. Inizialmente avevamo uno strumento che lo randomizzava e semplicemente 'rotolava' un NPC, e sarebbe stato un enorme dispositivo per risparmiare lavoro. Ci avrebbe fatto risparmiare molto tempo, ma quello che abbiamo scoperto è che non avevano molto senso," ha detto Futton a GamesRadar+.

L'elemento artigianale di ogni PNG ti permette di sapere subito con chi stai parlando. Non scoprirai che quella persona con quell'acconciatura orribile è un parrucchiere, per esempio, né un macellaio ti dirà che è davvero vegano. Questo ti permette di interagire meglio con il mondo e di costruire attività nell'aspetto di lifesim del gioco.

"Puoi certamente trasformare il futuro economico delle persone. Usando le leve a tua disposizione come proprietario terriero, come imprenditore, puoi cambiare la vita delle persone," disse Futton.

Fable verrà lanciato per Xbox Series X/S, PS5 e PC il 23 febbraio 2027.