Fable sviluppatore non è troppo preoccupato di lanciare vicino a Grand Theft Auto VI

Non sappiamo esattamente quando Fable sarà rilasciato, ma Xbox Developer Direct della scorsa settimana ha confermato che sarà in autunno. Tuttavia, un altro gioco piuttosto popolare chiamato Grand Theft Auto VI uscirà anch'esso questo autunno, il 19 novembre, e si potrebbe pensare che vorrebbero evitare di avvicinarsi troppo a quella data, dato che praticamente tutti (più famiglia e amici) sono tenuti ad acquistarlo, il che significa meno soldi e tempo per altri progetti.

Tuttavia, lo sviluppatore britannico Playground Games non è particolarmente preoccupato di questo. In un'intervista con GamesRadar, il capo dello studio Craig Duncan afferma che ci sono sempre fattori da considerare e che vuole semplicemente offrire il miglior titolo possibile con Fable:

"Voglio dire, è più che altro che faranno quello che vogliono fare. Il mio compito è fare ciò che dobbiamo fare per il meglio delle nostre partite. Quindi sì, non... ci sono sempre altri giochi, e ci sono sempre altre cose da considerare."

Non è del tutto indifferente, e ammette che sarebbe ideale se i numerosi giochi Microsoft (oltre a Fable, il 2026 vedessero l'uscita di Forza Horizon 5, Gears of War: E-Day e Halo: Campaign Evolved, tra gli altri) e quelli dei suoi concorrenti potessero avere un po' di tempo per respirare:

"Penso che idealmente vogliamo distanziare le cose e assicurarci che i giochi abbiano il loro, come ci piace chiamare, ossigeno in quei momenti. È semplicemente molto affollato. Il nostro calendario di pubblicazioni è una cosa, ma poi hai il calendario di uscite di tutti gli altri contemporaneamente."

Cosa ne pensi, quanto vicino a Grand Theft Auto VI oseranno posizionare Xbox Game Studios Fable, e quanto influenzerà le vendite?